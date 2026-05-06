'Это было нападение на наши принципы': Блинкен объяснил, почему США поддержали Украину во время российской агрессии. Видео

Когда Россия начала агрессию против Украины, это было не только нападение большей страны на меньшую. Это было атакой на те же принципы, которые американцы пытались, хоть и несовершенно, ввести после Второй мировой войны, чтобы убедиться, что она не повторится, – суверенитет, территориальная целостность, независимость. Именно поэтому для Соединенных Штатов Америки было так важно поддержать Украину.

Об этом заявил бывший государственный секретарь США Энтони Блинкен (2021-2025) во время разговора, организованного Экономическим клубом Нью-Йорка. Вие отметил, что вышеперечисленные принципы имеют реальное значение, и агрессия Россия была направлена против них так же, как и против народа Украины.

"Дело было не просто в том, что мы видели, знаете, как одна большая страна травит меньшую, и американцам это в целом не нравится. Это было потому, что это также было что-то гораздо большее, чем Украина... Поэтому мы считали важным выступить в защиту этих принципов, а также в защиту Украины. Если вы оставите это без внимания, если вы позволите России действовать безнаказанно, то это откроет ящик Пандоры", – сказал Блинкен.

Он напомнил, что в самом начале полномасштабной войны тогдашний премьер-министр Японии Фумио Кишида был одним из тех, кто решительно выступил в защиту Украины, находясь при этом на другом конце света.

"Но он сказал: ''То, что происходит сегодня в Украине, может происходить завтра в Восточной Азии''. Он признал, что потенциальные агрессоры везде могут извлечь из этого урок. Вот почему мы были так решительно настроены попытаться помочь украинцам и привлечь других к этому", – подчеркнул Блинкен.

Говоря о помощи, которую партнеры оказывают Киеву, экс-глава Госдепа отметил, что на каждый доллар, который Штаты вкладывают в Украину, европейцы и другие страны вкладывают полтора доллара.

"Значительная часть средств, которые мы потратили на Украину, на самом деле была потрачена здесь, в Соединенных Штатах, – или на закупку для нее систем вооружения, или на обновление тех систем, которые мы ей предоставили", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Энтони Блинкен говорил о том, что США задолго до полномасштабного вторжения РФ тайно начали вооружать Украину. Такое оружие, как ПЗРК Stinger и Javelin, сыграли важную роль в том, чтобы не дать армии России захватить Киев и в целом Украину и отбросить оккупантов.

