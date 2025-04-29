"Это было бы большим нарушением": Трамп дал исчерпывающий ответ относительно своего третьего президентского срока

Президент США Дональд Трамп неожиданно открестился от своих намеков о будущем баллотировании на третий президентский срок. Он заявил, что "не намерен этого делать", хотя и использовал некоторые двусмысленности.

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В интервью The Atlantic – либеральному изданию, которое неоднократно критиковали республиканцы и сам Дональд Трамп – он сказал, что якобы не хочет нарушать Конституцию Соединенных Штатов. Она прямо запрещает любому лицу избираться на президентский пост более двух раз.

Журналисты спросили, действительно ли Трамп просил Министерство юстиции проверить законность его потенциального баллотирования на выборах в 2028 году.

Он сказал, что нет, но в то же время оставил такую возможность открытой. "Это было бы большим нарушением, не правда ли? Ну, может быть, я просто пытаюсь разбить это", – ответил американский лидер.

Он дважды вспомнил о том, что его поклонники регулярно призывают его пойти на третий срок.

"Это не то, что я хочу сделать. И я думаю, что это было бы очень тяжело сделать", – добавил Трамп.

Напомним, что ранее Трамп, уже второй раз возглавивший США, заявлял, что он "не шутит" о третьем сроке. А в прошлом месяце отмечал, что якобы существуют "методы", которые позволят ему занимать пост президента еще один раз.

Как ранее писал OBOZ.UA, после 100 дней второго срока Дональда Трампа на посту только 39% граждан США одобряют то, как он справляется со своей работой. Этот показатель – самый низкий для указанного периода среди всех американских президентов за последние 80 лет.

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