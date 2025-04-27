Рейтинг Трампа рекордно катится вниз: поддержка самая низкая за десятилетия

После 100 дней второго срока Дональда Трампа на посту президента США только 39% граждан одобряют то, как он справляется со своей работой. Этот показатель – самый низкий для указанного периода среди всех американских президентов за последние 80 лет.

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Социологическое исследование для ABC News было проведено компанией Langer Research Associates с использованием полевых работ Ipsos. Если сравнивать этот опрос с аналогичным февральским, то тогда поддержки у Трампа было на 6% больше.

Предыдущий минимум одобрения президента на 100-й день на посту (42%) был также у Трампа – в 2017 году, когда он попал в Белый дом впервые.

Согласно новому апрельскому опросу, только 21% американцев заявил, что они "решительно одобряют" работу Трампа. Это самый низкий процент за всю историю. "Решительно не одобряют" примерно в два раза больше – 44%.

Возможно, наибольшую угрозу для него представляет недовольство ситуацией с экономикой. 72% респондентов считают весьма вероятным или в некоторой степени вероятным, что экономическая политика Трампа вызовет рецессию в краткосрочной перспективе.

73% уверены в том, что экономика США находится в плохом состоянии, 53% заявили, что ситуация ухудшилась с приходом Трампа к власти, а 41% – что их собственное финансовое положение ухудшилось.

62% процента заметили рост цен. 71% оценил тарифы нынешнего президента США негативным фактором инфляции цен. И только 31% опрошенных верит в слова республиканца о том, что его действия будут полезны для экономики в долгосрочной перспективе.

65% заявили, что администрация Трампа пытается избежать выполнения постановлений федерального суда. 64% придерживаются мнения, что он заходит слишком далеко в попытках расширить президентские полномочия.

62% уверены, что администрация Трампа не уважает верховенство закона.

Большинство также выразили обеспокоенность тем, что американский президент принимает слишком жесткие меры для сокращения размера и роли правительства (58%), что он превысил свои полномочия без каких-либо оправданий (56%), а также усомнились в приверженности администрации защите прав и свобод граждан (55%).

В целом от 57% до 67% американцев не одобряют деятельность Трампа по шести из семи вопросов, рассмотренных в этом соц исследовании. Немного меньшее количество опрошенных (53%) не одобряют и седьмую сферу деятельности – подход к вопросам иммиграции.

Шесть из десяти опрошенных заявили, что выступают против различных инициатив администрации. 77% против сокращения федерального финансирования медицинских исследований.

70% выступили против усиления роли федерального правительства в управлении частными университетами, 67% – против отмены гражданства по праву рождения, а 66% не поддерживают закрытие Министерства образования.

Основная группа поддержки Трампа – это белые мужчины без высшего образования. Апрельский опрос показал, что сейчас одобрение президента Соединенных Штатов среди этой категории – 54%. Это самый низкий показатель в указанной группе со времен первого срока Трампа.

Журналисты добавили, что положительным моментом для американского главы является то, что оппозиционная Демократическая партия тоже не пользуется особой популярностью.

Как ранее писал OBOZ.UA, еще один недавний соцопрос показал, что 56% американцев не поддерживают подход Дональда Трампа к войне в Украине.

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