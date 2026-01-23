'Это был акт глупости': Бессент раскритиковал закупки Европой нефти у России. Видео

Страны Европы собственноручно способствуют финансированию войны, которую развязала Россия. Закупка нефтепродуктов, связанных с российской нефтью, подрывает безопасность самой Европы.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент. Он обратил внимание на то, что в условиях войны Европа продолжает покупать нефтепродукты, изготовленные из российского сырья.

По словам чиновника, такие поставки поступали из Индии, но фактически базировались на российской нефти. Такие действия он считает проявлением неосмотрительности.

Министр подчеркнул, что подобные закупки означают финансирование войны против самих европейских стран. По его убеждению, таким образом Европа поддерживает "российскую военную машину".

"Они (европейцы – ред.) финансируют войну против себя. Они финансируют российскую военную машину. Я сказал, что это был акт глупости", – отметил Бессент.

Как сообщал OBOZ.UA, Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что президенту страны Дональду Трампу не нужны полномочия Сената, чтобы ввести 500-процентные пошлины для стран, которые покупают российскую нефть. Он не назвал эти страны, но отметил покупку российской нефти Европой и Китаем.

Также США впервые осуществили продажу венесуэльской нефти – на сумму около 500 млн долларов – в рамках соглашения с Каракасом почти на 2 млрд долларов. Полученные средства хранятся на счетах под контролем правительства США, новые продажи ожидаются в ближайшее время.

