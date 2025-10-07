'Это будет виток эскалации': в Кремле сделали новое заявление о последствиях в случае предоставления Украине ракет Tomahawk

Москва в очередной раз отреагировала на возможные поставки Украине американских ракет Tomahawk. Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков озвучил позицию России.

Представитель главы Кремля, заявил, что передача американских дальнобойных ракет станет "витком эскалации". В то же время он подчеркнул, что это "не изменит ситуацию для Киева".

"Позиция России относительно поставок со стороны США ракет Tomahawk Украине была недвусмысленно изложена Путиным, это будет виток эскалации, но не сможет изменить ситуацию для Киева", – заявил Песков.

Что предшествовало

Ранее Украина направила США обновленный список военных потребностей на сумму около 90 миллиардов долларов. Речь шла, в частности, о ракетах Tomahawk. Президент Владимир Зеленский подтвердил, что этот вопрос обсуждали с американской стороной.

Дискуссия вокруг возможной поставки таких ракет продолжается в США несколько недель. Ряд чиновников подтвердили, что вопрос находится на рассмотрении, но финальное решение остается за президентом.

6 октября президент США Дональд Трамп заявил, что "в каком-то смысле" уже принял решение о передаче ракет Tomahawk , но перед окончательным шагом хочет понять, как именно Украина планирует применять это вооружение.

Тем временем в Москве заявили, что внимательно следят за ситуацией. В Кремле сомневаются, кто именно будет применять дальнобойные ракеты – украинские или американские военные. Президент РФ заявил, что поставки ракет Tomahawk не изменит ситуацию на поле боя.

Что такое ракеты Tomahawk

Tomahawk (Томагавк) – американская крылатая ракета большой дальности. Радиус действия вооружения может достигать более тысячи километров, в зависимости от модификации.

Пуск осуществляется с корабельных или подводных платформ. При полете ракета держится низко над поверхностью, буквально "идет по рельефу", чтобы снизить вероятность сбития или обнаружения радарами.

Для обнаружения и поражения цели ракета сочетает встроенные датчики и GPS и сопоставляет полученные данные с картой местности. Это позволяет попадать в нескольких метрах от цели.

На боевой части могут применяться различные типы боеприпасов, в том числе фугасные и кассетные заряды.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в последние дни Украина применяет только изделия собственной разработки, в частности дроны. По его словам, детали о других дальнобойных средствах пока не раскрываются.

