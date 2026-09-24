"Это будет уже 17-й или 18-й раз": Зеленский напомнил об очередном приказе Путина захватить Донецкую область. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин вновь пообещал американской стороне захватить Донецкую область. На этот раз российский лидер якобы отвёл на выполнение этой задачи ещё несколько месяцев.

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Обещания Путина о захвате Донбасса повторяются уже много раз. Об этом Зеленский сказал в обращении к Генеральной Ассамблее ООН.

Президент отметил, что российский диктатор каждый раз называет новые сроки, однако поставленная задача до сих пор не выполнена.

"Это, пожалуй, уже 17-й или 18-й раз за пять лет, когда он дает такое обещание. Всегда одно и то же: "Еще несколько месяцев"", — сказал Зеленский.

Он добавил, что после истечения очередного срока, установленного Кремлем, дедлайн снова переносится.

"А потом он снова переносит крайний срок. И на этот раз у Путина тоже ничего не выйдет", — заявил президент Украины.

Отдельно во время выступления в ООН Зеленский привел данные о потерях российских войск на территории Украины с начала 2026 года.

Только с января по август российская армия потеряла на поле боя 248 964 военнослужащих. Президент уточнил, что речь идет о погибших и тяжелораненых.

"Всего за восемь месяцев – 248 тысяч. Погибших и тяжелораненых", – сказал глава государства.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский выступил на Генеральной Ассамблее ООН. Он говорил о потерях России на войне, амбициях диктатора Владимира Путина по захвату новых территорий и о том, какой может быть зима этого года.

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