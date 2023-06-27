Это будет большая работа: Боррель заверил, что Евросоюз будет продвигать украинскую формулу мира

Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Совет министров ЕС по иностранным делам поддержал предложенную Украиной формулу мира. Кроме того, она будет заниматься ее продвижением в мире.

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Об этом сообщили на сайте Европейского совета. Боррель заверил, что Евросоюз ищет как можно более широкую поддержку для украинской формулы мира, которая состоит из 10 пунктов.

"Это будет большая работа для Европейской службы, а также для меня, чтобы добиться поддержки для Украины по всему миру, поддержки для справедливого, честного и продолжительного мира", – подчеркнул он.

Дипломат добавил, что ЕС будет продолжать поддерживать глобальные контакты с целью поиска продолжительного мира для Украины в соответствии с принципами Устава ООН.

Кроме того, он проинформировал, что в рамках военной миссии ЕС для Украины 24 тысяч украинских военных уже прошли тренировки. В общей сложности Евросоюз стремится подготовить 30 тысяч наших военнослужащих.

Боррель также рассказал о том, как повлияли на ЕС недавние события в России, и заявил, что поставки оружия Украине нужно удвоить.

Напомним, что ранее Европейский Союз официально поддержал украинскую формулу мира. Также удалось договориться о конкретной помощи со стороны ЕС по реализации этой формулы.

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