'Это абсолютно понятно': в Кремле высказались о словах Трампа, что Путин его подвел

Последние высказывания американского президента Дональда Трампа относительно главаря Кремля Владимира Путина – "разочарование", "раздраженность" и т.д. – были сделаны якобы из-за слишком эмоциональности американского лидера. В Кремле не учитывают эмоции президента США, а рассчитывают только на его желание прекратить войну в Украине.

Видео дня

Так представитель российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал слова Трампа, что Путин его "подвел". Хотя, конечно, вместо словосочетания "война в Украине" он использовал слова "урегулирование украинского кризиса".

По его словам,"Трамп продолжает прилагать усилия для урегулирования украинского кризиса, слишком эмоциональность ее отношения к этой ситуации абсолютно понятна". Но якобы и "Путин прилагает много усилий, чтобы урегулировать ситуацию в Украине политико-дипломатическими средствами", сказал он.

Песков также добавил, что главный военный преступник России якобы"сохраняет готовность к переговорам", однако не уточнил, с кем именно.

А виноваты в "украинском кризисе", по словам спикера Путина, конечно, все остальные"европейские страны, потому что делают все для дальнейшей конфронтации", и это якобы "мешает урегулировать ситуацию".

Что предшествовало

В последнее время Дональд Трамп неоднократно повторял, что "разочарован" и "раздражен" позицией Путина. Он также утверждает, что у российского диктатора и президента Украины "много ненависти друг к другу". Такие слова стали звучать чаще после массированного удара российских захватчиков по Киеву и вторжения дронов РФ в воздушное пространство Польши.

По утверждению спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога, это еще мягкие слова, которые употребляет Трамп публично, ана самом деле"за закрытыми дверями он более злой" на российского диктатора.

Просто американский лидер не оставляет надежд на дипломатию.

Как сообщал OBOZ.UA, в последнем заявлении Дональд Трамп подчеркнул, что сейчас не стоит просить Путина о прекращении огня, а если же американский лидер потребует этого, то соответственно примет "жесткие меры".

Кстати, сам Келлог придерживается другого мнения – сначала должно быть прекращение огня, а уже потом переговоры с агрессором.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!