'Он раздражен': Кэллог заверил, что за закрытыми дверями Трамп более зол на Путина, чем публично

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп за закрытыми дверями более "злой" на российского диктатора Владимира Путина, чем демонстрирует это публично. Просто американский лидер не оставляет надежд на дипломатию, считает спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог.

Об этом американский генерал и советник Трампа рассказал в интервью The Telegraph. Также он сказал, что в личном общении Путин обманывает западных политиков, и его "ловили на этом".

Почему Трамп зол на Путина

"Президент Трамп раздражен. Он думал, что его личные отношения с Путиным дадут результаты. Вместо этого Путин его провоцировал. Поэтому за закрытыми дверями президент Трамп гораздо злее, чем на публике", – рассказал Кит Келлог.

Генерал пояснил, что Трамп все еще пытается "дать шансы дипломатии", то есть переговорам.

"Он говорил, что может остановить войну за 24 часа, потому что полагался на личные отношения (с Путиным). Однако президент Трамп быстро понял, что это сложнее, чем ожидалось – личности имеют значение. Украинцы готовы к сделке, но Путин – нет", – отметил спецпредставитель президента США.

Келлог добавил, что "Трамп не торгует украинской землей, потому что это исключительно мандат Зеленского".

Путин – агент КГБ

Напомним, что Кита Келлога не включили в состав американской делегации, которая вела переговоры с руководством захватчиков на Аляске. Причем дипломата не включили в делегацию из-за позиции России. Келлог говорит, что "воспринял это как комплимент" – ведь россияне "поняли, что он не собирается сдаваться".

По словам американского генерала, главарь Кремля из-за своей профессии просто не понимает позицию западных политиков.

"Путин – агент КГБ. Он никогда не переставал быть одним из них. Он не понимает Запада. Причем он делает вид, что не разговаривает на английском, но он разговаривает, и мы уже несколько раз его на этом ловили. Он манипулятор. Единственное, что можно этому противопоставить, – это сила, власть и мощь", – объяснил Келлог.

Выиграет ли Путин войну

Американский генерал не сомневается – если Путина не остановить, он обязательно "перейдет к нападению на страну НАТО". А вот его ядерный шантаж так шантажом и останется, российский диктатор не решится на ядерные удары.

"Вы должны смотреть на Путина и Россию как на экспансионистское государство. Он хочет восстановить Российскую империю. Просто посмотрите на историю. Дайте ему дюйм – он возьмет милю. Это напоминает мне Вторую мировую войну. В Мюнхене в 1938 году Гитлер сказал, что хочет только Судетскую область. Затем захотел Рейнскую область, потом Польшу, а потом мы оказались во Второй мировой войне. Хотя история не повторяется, она точно рифмуется. Именно это происходит сейчас в Украине и именно поэтому мы должны остановить Путина сейчас", – отметил Келлог.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп считает, что Европа способна использовать экономическое влияние на Китай, чтобы тот заставил Россию завершить войну. Он заявил, что введение санкций или пошлин со стороны ЕС против Пекина могло бы стать эффективным инструментом.

