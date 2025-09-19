'Путин думает, что он побеждает': Келлог объяснил, почему он не согласен с Трампом относительно завершения войны в Украине

Перед потенциальными переговорами о мирном соглашении между Украиной и Россией необходимо установить "режим тишины". Без прекращения огня закончить войну будет сложнее.

Видео дня

Такое мнение высказал генерал Кит Келлог – помощник президента США Дональда Трампа и его специальный представитель по вопросам Украины. В интервью британской газете The Telegraph американский дипломат озвучил убеждение, которое противоречит позиции его начальника.

Напомним: Трамп сначала также призвал стороны прекратить огонь, но впоследствии отказался от этой идеи. В августе он объяснял, что такая договоренность якобы может быть невыгодной какой-то из сторон, поэтому сразу следует добиваться подписания мирного соглашения.

Келлог, в отличие от президента США, видит ситуацию иначе. "Без прекращения огня очень трудно достичь мира. Проблема в том, что [Владимир] Путин считает, что он побеждает, поэтому пока что он не согласится на мир", – объяснил спецпредставитель Трампа.

"Трамп предпочитает сначала провести мирные переговоры. Я предпочитаю сначала прекратить стрельбу, потому что, как только она прекратится, ее будет трудно возобновить", – добавил он.

Кэллог также сказал, что считает себя оптимистом и верит, что мирное соглашение "может быть и будет достигнуто".

Что предшествовало

11 сентября Кит Келлог приезжал в Киев с визитом, где провел встречу с Владимиром Зеленским. Президент Украины сообщал, что они говорили о "различных векторах сотрудничества – как достичь реального мира и гарантировать Украине безопасность".

Перед этим Келлог посещал нашу страну в День Независимости, 24 августа. Тогда он получил от Зеленского орден "За заслуги" I степени.

Как писал OBOZ.UA, 14 сентября Келлог заявил, что РФ фактически проигрывает войну против Украины. Ее потери на фронте – более миллиона убитыми и ранеными – сопоставимы с потерями во Второй мировой. По словам спецпредставителя Трампа, Кремль больше не имеет боеспособных подразделений первой линии и вынужден доставать старую технику из музеев.

