'Эта война – самая большая тактическая и стратегическая ошибка': президент Финляндии объяснил, почему Путин 'промахнулся', и спрогнозировал будущее РФ

Российский диктатор Владимир Путин показал всему миру, что он стратегический дурак и военный неудачник, который готов пожертвовать жизнями миллионов людей ради своих больных амбиций. Вторжением в Украину главарь Кремля пытался достичь своих целей, но в результате получил совершенно противоположный эффект.

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Именно поэтому вторжение РФ в Украину можно считать самой большой тактической и стратегической ошибкой в современной истории. Об этом в интервью австралийскому изданию The Sydney Morning Herald заявил президент Финляндии Александер Стубб.

По его словам, в начале полномасштабной войны Путин пытался развалить НАТО и посеять хаос в Европейском Союзе. Однако на самом деле Североатлантический альянс еще ближе приблизился к российским границам, а в ЕС показали сплоченность.

"Он намеревался развалить НАТО. Он просто удвоил границу с НАТО через Россию и Финляндию. Он намеревался разрушить трансатлантическое партнёрство. Вместе мы теперь увеличиваем наши расходы на оборону до 5 процентов. Он намеревался развалить ЕС. Что ж, я никогда не видел его более сплочённым. Так что Путин потерпел неудачу по всем статьям", – заявил Стубб.

Также финский президент подчеркнул, что страна-агрессор РФ несет огромные человеческие потери, но спустя более трех лет после начала войны Путин так и не смог достигнуть своих целей. Стубб уверен, что РФ не удастся изменить курс Украины, и в будущем страна станет частью ЕС и НАТО.

"Послушайте, в этом году он продвинулся на 0,25% украинской территории, потеряв 167 солдат на километр. Это чертовски высокая цена. Я бы сказал, что это самая большая тактическая и стратегическая ошибка в современной истории, потому что он намеревался умиротворить Украину; она станет членом Европейского Союза, а в конечном итоге и НАТО", – отметил Стубб.

В то же время президент Финляндии подчеркнул, что Путин – это стратегический дурак и военный неудачник, поэтому главарь Кремля вряд ли будет проверять Статью 5 Североатлантического договора, которая означает нападение на любого члена альянса нападением на всех. При этом Стубб добавил, что "некоторые пытаются преувеличить угрозу", исходящую от России.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к российскому диктатору Владимиру Путину. В частности, во время выступления на конференции по восстановлению Украины в Риме, Мерц заявил, что главарю Кремлю, что "мы не сдадимся". Это заявление сопровождалось горячими аплодисментами присутствующей аудитории.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война РФ против Украины будет продолжаться. Украинская и партнерские разведки получили данные, что российский диктатор Путин планирует затягивать боевые действия. Глава Кремля является зависимым от войны, и только реальная сила может заставить его отказаться от такой зависимости.

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