Самому старшему освобожденному — 59 лет, самому молодому — 27, у некоторых критически низкий вес: Лубинец раскрыл подробности о возвращенных из плена РФ украинцах

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в рамках первого этапа выполнения договоренностей в Женеве Украина вернула из российского плена 200 военнопленных. Возраст освобожденных составляет 27-59 лет.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Также он добавил, что у некоторых освобожденных из плена военных есть проблемы со здоровьем.

Что известно

Как заявил Лубинец, на этот раз Украина вернула преимущественно солдат и сержантов ВМС, ТрО, НГУ, ГПСУ и других родов войск.

"Самому старшему освобожденному — 59 лет, самому молодому — 27 лет. Другая интересная особенность: 18 из возвращенных Защитников отпраздновали или отпразднуют день рождения в марте", — заявил чиновник.

Однако, как отметил омбудсман, у некоторых из освобожденных сложное психологическое состояние, а некоторые даже имеют зафиксированный критически низкий вес. Это уже второй обмен в текущем году, говорит Лубинец.

"Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину удалось вернуть 6622 наших граждан. На этом не останавливаемся", — замечает Лубинец, и отмечает, что его команда продолжает мониторинг соблюдения норм международного гуманитарного права в отношении военнопленных.

Напомним, в четверг, 5 сентября, Украина и Россия провели новый обмен пленными, в результате которого домой вернулись 200 украинцев. Среди освобожденных – защитники разных направлений фронта, в частности защитники Мариуполя.

