"Есть понимание": в России сделали заявление о переговорах с Украиной

В стране-агрессоре России утверждают, что продолжат прямые переговоры с Украиной об урегулировании войны. Представители Кремля называют ее "конфликтом", при этом говоря о "понимании".

Видео дня

Об этом сообщают пропагандистские росСМИ. Они процитировали слова заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Галузина.

"Есть понимание, что прямые российско-украинские переговоры будут продолжены", – сказал он.

До этого спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, мол, РФ "все еще ждет от Украины сроков" нового раунда прямых переговоров между странами.

Отметим, что Украина открыта для проведения переговоров на высшем уровне с РФ, в частности в Ватикане. Однако Москва отвергает предложение встречи.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время не стоит ожидать нового раунда переговоров с Россией о прекращении огня и завершении войны. По его словам, пока стороны не завершат обмены, которые были согласованы на второй встрече в Стамбуле, рано говорить о полноценном трехстороннем диалоге (Украина, Россия и США).

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия хочет закрепить в мирном соглашении ряд ультимативных требований, которые прямо противоречат как международному праву, так и украинскому суверенитету. Речь идет о признании захваченных украинских территорий частью России, отмене санкций и изменении государственного курса Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!