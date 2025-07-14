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"Есть понимание": в России сделали заявление о переговорах с Украиной

Марина Лисничук
Новости политики
1 минута
17,8 т.
Михаил Галузин

В стране-агрессоре России утверждают, что продолжат прямые переговоры с Украиной об урегулировании войны. Представители Кремля называют ее "конфликтом", при этом говоря о "понимании".

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Об этом сообщают пропагандистские росСМИ. Они процитировали слова заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Галузина.

"Есть понимание, что прямые российско-украинские переговоры будут продолжены", – сказал он.

До этого спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, мол, РФ "все еще ждет от Украины сроков" нового раунда прямых переговоров между странами.

Переговоры РФ с Украиной

Отметим, что Украина открыта для проведения переговоров на высшем уровне с РФ, в частности в Ватикане. Однако Москва отвергает предложение встречи.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время не стоит ожидать нового раунда переговоров с Россией о прекращении огня и завершении войны. По его словам, пока стороны не завершат обмены, которые были согласованы на второй встрече в Стамбуле, рано говорить о полноценном трехстороннем диалоге (Украина, Россия и США).

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия хочет закрепить в мирном соглашении ряд ультимативных требований, которые прямо противоречат как международному праву, так и украинскому суверенитету. Речь идет о признании захваченных украинских территорий частью России, отмене санкций и изменении государственного курса Украины.

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