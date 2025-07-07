'Денацификация, демилитаризация' Украины и не только: Лавров озвучил, что хочет закрепить в 'мирном соглашении' Кремль

Москва вновь озвучила собственное видение так называемого "мирного урегулирования" войны против Украины. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия хочет закрепить в потенциальном мирном соглашении ряд ультимативных требований, которые прямо противоречат как международному праву, так и украинскому суверенитету.

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Речь идет, в частности, о признании захваченных украинских территорий частью России, отмене санкций и изменении государственного курса Украины. Об этом он сказал в интервью Magyar Nemzet.

Так, Лавров в очередной раз заявил, что РФ требует, чтобы международное право "признало новые территориальные реалии", имея в виду Крым, Севастополь, части Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

"Необходимо признать в международном праве новые территориальные реалии, возникшие с присоединением к России Крыма, Севастополя, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Жители этих территорий определили свою судьбу на референдуме путем свободного волеизъявления", – сказал он.

Кроме этого, Кремль хочет закрепить в "мирном договоре" требования о так называемой демилитаризации и денацификации Украины, полное снятие санкций, отзыв международных судебных исков против России и возвращение арестованных российских активов за рубежом.

"На повестке дня – демилитаризация и денацификация Украины, снятие антироссийских санкций, отзыв судебных исков к России, возвращение незаконно захваченных на Западе активов. Все эти тезисы должны быть закреплены в юридически обязывающем мирном соглашении", – сказал глава российского МИДа.

Лавров также призвал Киев "вернуться к истокам государственности "– в частности, к Декларации о государственном суверенитете 1990 года, в которой говорилось о нейтральном и безъядерном статусе Украины. По его мнению, именно на таких принципах должно базироваться дальнейшее существование Украины.

"Украина должна вернуться к истокам своей государственности и придерживаться духа и буквы документов, которые создали правовую основу ее существования. Хочу напомнить, что Украина провозгласила свой нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус в Декларации о государственном суверенитете 1990 года. В августе 1991 года Верховная Рада приняла Закон о провозглашении независимости Украины, который подтвердил незыблемость положений Декларации. Декларация о независимости включена в преамбулу к действующей Конституции Украины", – сказал он.

Напомним, 2 июня в Стамбуле состоялся уже второй раунд переговоров между Украиной и Россией, на начале которых настаивал президент США Дональд Трамп. На этих переговорах Россия продолжила выдвигать свои ультимативные требования, равнозначные капитуляции Украины. Среди них – вывод украинских войск из частично оккупированных агрессором украинских регионов в их административных границах, резкое сокращение численности и вооружений украинской армии, "нейтральный статус" нашего государства и закрепление в Конституции отказа от намерений вступить в НАТО, не требовать у агрессора выплаты репараций, гарантировать "защиту прав русскоязычных" и т.д.

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