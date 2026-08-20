К отравлению Виктора Ющенко во время президентской кампании 2004 года были причастны люди из его ближайшего окружения. Одним из них был тогдашний один из ближайших соратников кандидата в президенты Давид Жвания.

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Об этом в интервью СМИ рассказал бывший глава Секретариата президента Виктор Балога. Он заверил, что полностью понимает, как готовилось это преступление.

Почему покушение стало возможным

Одной из главных причин, по мнению Балоги, стала неспособность Ющенко критически оценивать людей из своего ближайшего окружения. Именно это, по его словам, позволило злоумышленникам проникнуть в президентскую команду.

Бывший глава Секретариата отметил, что попытка устранения Ющенко была частью масштабного противостояния между Западом и Востоком, а злоумышленники стремились физически ликвидировать политика.

После победы на выборах, по словам Балоги, в правящую команду вошли бизнесмены и сомнительные личности, поэтому на посту главы Секретариата ему пришлось провести масштабную кадровую чистку.

Что известно об отравлении Ющенко

Отравление Виктора Ющенко произошло осенью 2004 года, когда он участвовал в президентских выборах. Тогда в организме политика обнаружили критически высокий уровень диоксина.

Несмотря на серьезные последствия для здоровья, Ющенко победил на выборах. В то же время дело о его отравлении стало одним из самых громких в новейшей истории Украины.

Напомним, украинский поэт Юрий Рыбчинский рассказал о прекращении многолетней дружбы с третьим президентом Виктором Ющенко. По его словам, их отношения изменились после того, как Ющенко стал главой государства.

Как писал OBOZ.UA, в марте 2026 года Виктор Ющенко обратился к бывшему премьер-министру Венгрии Виктору Орбану с открытым письмом, призвав его не отступать от демократических ценностей. В ответ Орбан заявил, что Венгрия самостоятельно будет определять свою политику и не будет посылать Украине ни денег, ни оружия, ни военных.

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