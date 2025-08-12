Юрий Рыбчинский удивил, как президентство Виктора Ющенко разрушило их 13-летнюю дружбу: стал совсем другим человеком

Украинский поэт и песенник Юрий Рыбчинский рассказал о причинах разрыва длительной дружбы с третьим президентом Виктором Ющенко. По его словам, их отношения изменились именно после того, как Ющенко занял высший пост в стране. Это стало неожиданным и болезненным поворотом для поэта, ведь до этого они были близкими друзьями.

В интервью Наталье Влащенко Рыбчинский подробно объяснил, как все происходило: "До того, как он стал президентом, я 13 лет дружил с Ющенко. С того времени, когда он еще работал в банке "Украина". По словам песенника, президент после того, как получил свой титул, стал совсем другим человеком.

"Очень много людей появилось возле Виктора Андреевича, которые не хотели, чтобы рядом с ним была такая личность, как я", – заметил он.

Юрий Рыбчинский подчеркнул, что за 13 лет их дружба была настоящей и крепкой, но политический путь Ющенко кардинально повлиял на их отношения. Поэт также отметил, что изменения в окружении президента сыграли значительную роль в этом отдалении. По мнению Рыбчинского, власть и политические амбиции Ющенко изменили не только его самого, но и атмосферу вокруг него, что усложнило общение с давними друзьями.

"До того, как он стал президентом, это был один человек, а как он стал президентом – это уже был другой человек. Того Ющенко, с которым я дружил, которого любил, к которому часто ездил в гости, – его уже не было", – добавил Рыбчинский.

