Есть новый пакет поддержки: Зеленский рассказал о подробностях визита главы МИД Японии в Украину. Видео

С начала полномасштабной войны Япония передала Украине 12 миллиардов долларов помощи, став лидером среди азиатских стран по этому показателю. Сегодня Киев получил новый пакет поддержки от Токио.

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Об этом в ежедневном видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он рассказал о подробностях встречи с министром иностранных дел Японии Такеши Иваей, который находится в Украине с незапланированным визитом (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Только что встретился с министром иностранных дел Японии: он с визитом в Украине. И важно, что это первый его визит в другую страну сразу после назначения нового правительства Японии – визит в Украину. Это и символично – в отношении наших отношений, Украины и Японии, – и очень практично: сейчас эта война в Европе решает многое для всего мира", – отметил Зеленский.

Он сообщил о новом пакете поддержки от Японии, а также о переговорах по ужесточению санкций против России и подготовке к разговору с новым премьер-министром Японии.

"Я поблагодарил господина министра и всю Японию за оказанную Украине поддержку. С начала полномасштабной войны – 12 миллиардов долларов. Япония – настоящий лидер в Азии в защите международного порядка, основанного на правилах, и просто жизни людей. … Конечно, мы говорили с министром иностранных дел Японии и о нашем экономическом сотрудничестве с Японией, о восстановлении и о том, как приблизить справедливый мир", – сказал Зеленский.

Также президент Украины проинформировал японского министра об активности северокорейских военных на Курщине и обо всех угрозах сотрудничества Пхеньяна и Москвы.

"Россия учит Северную Корею современной войне, и это может стать причиной более широкой дестабилизации. Должны вместе и со всеми нашими партнерами этому противодействовать", – отметил Зеленский.

Кроме того, президент Украины рассказал о продолжающейся работе по подготовке внутреннего Плана устойчивости. В частности, о совещании по пункту о политике героев.

"Довольно широкое было совещание – не только Министерство ветеранов. Разные чиновники. Много аспектов. И очень важно, чтобы было не меньше конкретики в решениях государства. Конкретные программы, которые работают. Конкретные меры поддержки. Конкретные вещи в вопросах памяти о войне и подвиге украинского народа. И конкретные предложения на послевоенное время для наших воинов, которые доказали, что наиболее крепкая сила в Европе, способна защищать свой дом и всю Европу. И это лишь один из многих аспектов, в которых внутренний План устойчивости Украины взаимосвязан с Планом победы, который мы представили партнерам и которые могут быть реализованы именно партнерами", – подытожил президент.

Напоследок Владимир Зеленский поздравил с профессиональным праздником работников радио, телевидения и связи, а также сообщил о встрече в канун Дня студента с представителями студенческого самоуправления из всех регионов Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 ноября министр иностранных дел Японии Такеши Ивая совершил необъявленный визит в Украину. В Киеве, куда дипломат добрался на поезде из Польши, у него состоялась встреча с министром иностранных дел Андреем Сибигой, а также переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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