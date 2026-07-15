«Есть несколько посольств…» Зеленский анонсировал кадровые изменения в дипломатическом корпусе. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке кадровых решений в дипломатическом корпусе. Речь идет о возможной замене части послов Украины в зарубежных государствах.

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По словам главы государства, соответствующие консультации уже ведутся, однако окончательных решений пока нет. Об этом глава государства рассказал, отвечая на вопросы СМИ.

Зеленский сообщил, что в Украине рассматривается вопрос об обновлении состава дипломатических представительств. По его словам, вопрос кадровых изменений уже обсуждается на уровне руководства государства.

"Безусловно, дыма без огня не бывает, но у нас есть несколько посольств", – отметил президент.

Он дал понять, что информация о возможных перестановках не является беспочвенной и подкреплена реальными процессами.

Президент уточнил, что в настоящее время продолжаются внутренние консультации по формированию нового пула послов. К обсуждению привлечены ключевые представители внешнеполитического блока.

"Сейчас мы обсуждаем с первым заместителем, господином Кислицей, и, безусловно, прежде всего с министром иностранных дел господином Сибигой список послов Украины в других государствах, которые будут заменены", – сказал Зеленский.

Несмотря на активную подготовку, президент подчеркнул, что окончательный список кадровых изменений еще не утвержден.

"Информация будет обнародована, просто у нас пока, скажем так, нет окончательного варианта", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обновление Кабинета министров и предложил премьер-министру Юлии Свириденко перейти с должности премьер-министра на новое важное направление работы с ключевым партнером Украины. По словам народного депутата Ярослава Железняка ("Голос"), она, вероятно, займет должность посла Украины в Соединенных Штатах Америки (США).

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