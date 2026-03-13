Есть люди, способные застрелить": словацкий министр предостерег Фицо от поездки в Украину, в посольстве отреагировали

Чиновник Словакии публично призвал премьер-министра Роберта Фицо отказаться от поездки в Украину. Там, якобы, "есть люди, способные застрелить" словацкого премьера.

Об этом, по данным медиа, заявил министр сельского хозяйства Ричард Такач. По его убеждению, именно возможные риски безопасности являются причиной, по которой Фицо не стоит ехать в Киев.

Заявлению словацкого политика предшествовали высказывания президента Украины Владимира Зеленского относительно венгерского премьера Виктора Орбана. Последний блокирует предоставление финансовой помощи Украине со стороны ЕС. Комментируя эту ситуацию, Зеленский заявил, что если Орбан и в дальнейшем будет препятствовать предоставлению кредита для Украины, он может передать его адрес украинским военным.

Также, в феврале этого года, президент Зеленский лично пригласил Фицо посетить Украину. Во время телефонного разговора глава государства пригласил политика обсудить все имеющиеся вопросы в украинской столице.

Реакция украинских дипломатов

В посольстве Украины в Братиславе заявление словацкого министра назвали манипулятивным. Дипломаты отметили, что с начала полномасштабного вторжения России, Украину посетили сотни мировых лидеров, министров и международных делегаций. Кроме того, иностранные чиновники посещали и прифронтовые районы и деоккупированные территории.

В посольстве также отметили, что среди словацких политиков Украину ранее посещали бывший премьер Эдуард Гегер и бывшая президент Зузана Чапутова. В то же время Роберт Фицо, по имеющейся информации, посещал только Ужгород.

Ранее OBOZ.UA сообщал, премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна может поддержать Венгрию и заблокировать кредит ЕС для Украины, если не будут возобновлены поставки российской нефти через трубопровод "Дружба". Украина же настаивает, что быстрое восстановление невозможно из-за повреждения инфраструктуры, а вопрос транспортировки российской нефти имеет также политическое измерение и измерение безопасности.

