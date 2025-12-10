"Есть крупные игроки – они договариваются": дипломат объяснил, что стоит за новой Стратегией нацбезопасности США, понравившейся России

Новая Стратегия нацбезопасности США является в целом официальным признанием завершения эпохи, когда Вашингтон удерживал мировой порядок. Этот план также содержит в себе пункт о нерасширении НАТО, что импонирует российскому диктатору Владимиру Путину.

Такие подходы согласуются и с мировоззрением президента США Дональда Трампа. Своими мыслями по этому поводу в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA поделился дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины в США и Франции Олег Шамшур.

"Что касается нерасширения НАТО – здесь Трамп и его команда последовательны. Они изначально заявили, что не видят Украину в НАТО. Это стало фактическим курсом задолго до появления стратегии. В документе есть пока что мантры о важности НАТО, сотрудничестве, но фактически это декларация о начале дистанцирования США от собственных союзнических обязательств. Уже доведено до европейцев: до 2026-го они должны взять на себя ключевые оборонные способности альянса и "стать на собственные ноги", – пояснил эксперт.

Трамп и "Европа наций" – новый взгляд на НАТО и ЕС

Шамшур отметил, что даже в предложенных Трампом "мирных планах" по Украине содержится идея возобновления диалога между НАТО и Россией при посредничестве США. В таком подходе Альянс фактически сводится к формальной конструкции без реального содержания. Соединенные Штаты демонстрируют нежелание оставаться обязанными в рамках НАТО и не видят перспектив его развития.

В то же время анализ европейского блока стратегии создает впечатление, что нынешняя администрация не видит будущего и для Европейского Союза. Более того, возможный распад ЕС, согласно логике документа, мог бы даже восприниматься Вашингтоном положительно. По мнению дипломата, это фактически возвращение к концепции "Европы наций", где наднациональные структуры вроде ЕС теряют значение или постепенно исчезают.

Относительно части этой нацстратегии США, которая фактически совпадает с видением Кремля относительно Европы, НАТО, эксперт убежден, что это полностью соответствует мировоззренческой концепции Трампа.

"Есть большие игроки – они договариваются. Есть малые – они слушаются и не создают проблем. Новые друзья – авторитарные монархии Залива. Старые партнеры – Владимир Путин. Это, по сути, и есть видение нового "мирового порядка". И он очень близок к тому, как видит мир Путин. Трамп продвигает свою модель "имперского президентства", а Путин свою "имперскую державу". И как только это излагается на бумаге, сходство просто бьет в глаза. Особенно во внешней политике", – подчеркнул эксперт.

Отсутствие осуждения РФ и стремление к "business as usual"

К тому же в документе США стремятся как можно быстрее закончить войну в Украине и восстановить отношения с РФ, но хоть какие-то пункты о справедливом мире и агрессии отсутствуют. Шамшур отметил, что это действительно так

"Нет факта российской агрессии. Нет определения Украины как жертвы. Нет фиксации, что оборона Украины отвечает интересам США и Запада. Зато присутствует абстрактное "прекратить боевые действия", будто это две страны, которые не могут поделить территорию, и их надо заставить договориться. Есть формула о том, что Украина должна остаться "viable state" – то есть жизнеспособным государством. Но даже это подается в стиле "разговоров в пользу бедных", – сказал он.

Эксперт отметил, что ключевым в документе является стремление восстановить стратегическую стабильность с Россией. Поэтому отсутствуют какие-либо осуждения Москвы и признание ее как угрозы.

Трамп продолжает рассматривать Путина как партнера и нацелен строить с ним "общее будущее" на основе взаимных интересов, что фактически отражает возвращение к старому подходу business as usual, который уже неоднократно озвучивался.

Как писал OBOZ.UA, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что его "мирный план" устраивает российского диктатора Владимира Путина. При этом он добавил, что разочарован украинским президентом Владимиром Зеленским, потому что он, якобы, предложения Штатов до сих пор "не прочитал".

