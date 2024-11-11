Есть факторы, которые могут перевернуть представление Трампа по Украине: интервью с экс-послом в США Шамшуром

Избрание Трампа состоялось в тот момент, когда Америка и ее союзники столкнулись с самыми серьезными угрозами, по крайней мере со времен окончания холодной войны. К ним относится "потенциал большой войны в ближайшем будущем". Мировые риски увеличиваются, поскольку Китай, Россия, Иран и Северная Корея все больше объединяются. Однако в этот момент повышенной опасности друзья и враги Америки все равно готовятся к возможности того, что Трамп может перевернуть ее внешнюю политику и ослабить сеть альянсов, бывших столпами западной безопасности.

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Дональд Трамп, возможно, только сейчас начал задумываться над тем, как ему достичь мира в Украине, который он в пылу предвыборной борьбы обещал установить "за 24 часа". А в Кремле уже подчеркнули, что мирный план не должен предусматривать поражение РФ и что простых решений в этом направлении не будет.

О том, какой политики президента Трампа ожидать Украине, Европе, Китаю, и другими своими мыслями в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США и Франции Олег Шамшур.

– Трамп заявил, что может быстро разрешить "конфликт", посадив обе стороны за стол переговоров, но не раскрыл, как именно он это сделает. По той информации, которая есть на сегодняшний день, он не утвердил конкретный мирный план, в том числе и как он убедит российского диктатора Путина сесть за один стол и вести переговоры.

Перед выборами контуры "мирного плана" по войне в Украине озвучил будущий вице-президент США Вэнс. "Предложения" предусматривают опять-таки создание "демилитаризованной зоны" на действующей линии столкновения, "мощно укрепленную, чтобы россияне не вторглись снова", а Украина полностью откажется от вступления в НАТО, сохранив суверенитет ценой нейтралитета. По словам Вэнса, за соблюдением соглашения должны следить европейские войска, а не силы НАТО или миротворцы ООН. "За все заплатит Европа", – добавил Вэнс.

Появившийся накануне вариант также заключается в замораживании войны и создании демилитаризованной зоны, а Украина должна отложить вступление в НАТО на 20 лет. Кто будет контролировать безопасность в демилитаризованной зоне – неясно.

– По поводу действий Трампа, я всегда вспоминаю бывшего советника президента США по национальной безопасности Болтона, который говорил, что если вы хотите определить внешнеполитическую концепцию Трампа, то даже не пытайтесь, ее просто нет. То есть он указывает на его склонность принимать решение под влиянием эмоций, каких-либо своих представлений. Это такое дело, на которое всегда нужно делать поправку.

Если посмотреть на все эти планы, действительно сейчас непонятно, какая окончательная концепция будет у Трампа. Из того, что вы сказали, мне кажется, ближе всего к истине то, что озвучил Вэнс. Как вы понимаете, это не его личное мнение – он просто рупор тех идей и концепций, которые производятся командой Трампа и прежде всего им самим. Поэтому то, что озвучил Вэнс, будет базой того, что попытается сделать Трамп относительно войны в Украине.

Еще важный компонент – помощь Украине. Из того, что мы слышали от Трампа и его команды, не исключается ее продолжение. Но в любом случае это будет помощь в виде кредитов. Иной вариант – если за это будут платить европейцы. Так или иначе, но с Трампом мы вступаем в зону рисков, то есть не нужно быть фаталистами, есть варианты попытаться достучаться до него.

– Что может работать в пользу Украины, есть ли факторы, минимизирующие существующие риски?

– Во-первых, надо учитывать, что Трамп, исходя из его эго, считает себя лучшим президентом и такой исторической фигурой и в США, и в мире. Разумеется, он не хочет выглядеть слабаком или пособником Путина. Он должен учитывать и то (и это мы видели в его последнем предвыборном интервью), что в американском обществе достаточно стабильная поддержка помощи Украины.

Еще один момент, который, будем надеяться, он со временем поймет, – в принципе, сейчас идет глобальное противостояние не только российской агрессии, это и борьба против китайского влияния, и против Ирана, и КНДР, то есть против так называемой оси зла. Если он это поймет, то есть его советники по безопасности ему это докажут, то я думаю, это найдет отклик в его голове.

– Какой стратегии будет придерживаться Трамп, пока неясно. Но любая попытка вступить в мирные переговоры между Украиной и Россией, не говоря уже о заключении соглашения, имеет много подводных камней. Как заставить Украину – у Трампа объяснили: ограничить военную и финансовую помощь. Но как Трамп планирует это сделать с Путиным – остается загадкой. В то время как российские войска медленно, но неукоснительно продвигаются, Кремль не проявляет особой склонности к переговорам и демонстрирует готовность к эскалации войны.

– На мой взгляд, очевидно, что на этих выборах ставка Путина была именно на Трампа. Все, скажем, кибератаки или вбросы, которые производились через социальные сети, были в интересах победы Трампа. Путин рассматривает его возвращение как возможность использовать разногласия на Западе и добиться дальнейших успехов в Украине.

Что касается Трампа, для него действительно важно остановить войну при любых условиях, потому что ему нужно "высвободить руки" для решения внутренних проблем, имеется в виду экономика и иммиграция. Внешняя политика США китаецентрична, все подчинено противостоянию с КНР. Для этого он будет делать все.

Ясно, что в идеальном варианте он хотел бы, чтобы все выглядело более-менее прилично. Но то, что прилично Трампу, если верить Вэнсу и компании, явно неприемлемо для Украины. На мой взгляд, то, что сейчас заявляется, – это план капитуляции. И мое предположение – что оказывать давление Трамп будет прежде всего на наше руководство. Поэтому я совершенно не исключаю, что он будет внимательно прислушиваться к тому, что Путин говорит, что он требует, но вместе с тем, зная натуру Трампа, нельзя исключить, что на каком-то этапе его может "перемкнуть", если россияне действительно будут слишком "доставать". Но это крайний вариант, и особенно на это рассчитывать, я считаю, не стоит.

– То есть учитывая, что главный враг – Китай, а через несколько лет прогнозируется даже военное столкновение США – КНР, главная потребность для американцев – оторвать РФ от Китая?

– Стремиться к этому американцы будут, но это невозможно хотя бы потому, что сейчас Китай настолько привязал к себе Россию, что он ее не отпустит, и вряд ли есть какие-то варианты у Путина от Китая отцепиться. Но то, что это может быть дополнительным стимулом, чтобы попытаться дать России больше, чтобы ее отцепить, – это безусловно.

Трамп пообещал сделать одним из приоритетов усиление глобального противостояния с Китаем, что было заявлено еще во время первого президентства. В экономической сфере он попытается ограничивать возможности доступа Китая к американским технологиям, вводить значительные пошлины на китайские товары и прочее. Что касается Тайваня, это будет поддержка, но для этого Тайвань должен усилить свои расходы на оборону.

– Ведущие европейские деятели высказывали оговорки относительно "Трампа 2.0". К примеру, премьер-министр Бельгии Александер де Кроо во время выступления в Европарламенте заявил: "Если вернется "Америка прежде всего, – намекая на лозунг Трампа, – Европа как никогда раньше вынуждена будет рассчитывать только на собственные силы", а НАТО – в лучшем случае будет бездейственным, продолжатся "уютные" встречи Трампа с его приятелями – Путиным и Орбаном, торговые войны усилятся".

– Конечно, евроатлантические отношения сейчас вступают в зону турбулентности. Во-первых, если взять сегмент безопасности, связанный прежде всего с НАТО. Трамп хвастается, что он заставил страны НАТО тратить больше на оборону в первый срок. Многие ожидают, что давление еще больше усилится в течение второго срока. И все же в последнее время тот же Вэнс немного изменил риторику и отметил, что, конечно, мы будем выполнять свои обязательства по НАТО, но Альянс – это не благотворительная контора, и это будет зависеть от того, будут ли европейцы выполнять свои обязательства по увеличение вклада в состоятельность НАТО. И если абстрагироваться от хамства Трампа, его столь экстремальных заявлений по отношению к европейским союзникам США, это, в принципе, правильное требование. То есть европейцы действительно должны больше вкладывать в оборону и больше, в том числе, помогать Украине.

Чего европейцы действительно боятся и что, я считаю, может быть – это возобновления тарифно-торговых войн между ЕС и США. То есть Трамп прозрачно намекнул, что готов применить тарифы не только против Китая, но и против европейских партнеров. Как это будет решено, сейчас сказать трудно, но понятно, что любое ухудшение или возникновение турбулентности в евроатлантических связях для нас – плохо, поскольку для Украины важно, чтобы было согласие между нашими главными партнерами и была этакая синергия в оказании помощи Украине.

– Учитывая политику и заявления Трампа, настоящие победители от его возвращения в Белый дом – европейские правые популисты во главе с премьер-министром Венгрии Орбаном, которые надеются, что новый президент США быстро положит конец войне в Украине и укрепит их позиции в ЕС. Орбан, который общался с Владимиром Путиным, уже призвал к "новой европейской стратегии" по отношению к Украине, которая заключается в уменьшении или даже прекращении помощи.

– Как это повлияет, мы увидим. Потому что если будут применены эти супертарифы и это будет влиять на экономику стран ЕС, то это не очень хороший аргумент для популистов. Но все же вполне реально, что их позиции будут укрепляться. Я не исключаю, что усилится Орбан, который очень близок к Трампу, и он вполне может получить роль такого себе "почтальона" между Вашингтоном и Москвой и Киевом. Это человек, которому Трамп доверяет, взгляды которого разделяет и вообще считает его образцом главы государства.

– О развитии событий на Ближнем Востоке. Трамп считается сторонником жесткой политики и "максимального давления" на Иран. Можно ли ожидать усиления санкций и военного давления именно на иранский режим?

– Трамп лично отмечал, что хотел бы видеть завершение военных действий на Ближнем Востоке еще до своей инаугурации, но это научная фантастика, по-моему. Однако судя по тем заявлениям, главный упор будет сделан именно на Иран, который рассматривается как главная проблема, в том числе на пути израильско-палестинского урегулирования. Думаю, что будут более жесткие санкции и радикальное усиление давления на Иран.

– Пожалуй, больше всего из азиатских лидеров возвращение Трампа приветствует северокорейский диктатор Ким Чен Ын, у них были теплые отношения при первом президентстве. Правда, в итоге эти отношения сошли на нет и не было достигнуто никакого соглашения, способного положить конец ядерной программе КНДР.

– Политика Трампа во время первой каденции была несколько сумбурной и невыверенной. Я не думаю, что он сейчас будет пробовать, скажем, делать определенное наступление сугубо дипломатичным шагом и пытаться найти какое-то понимание с Кимом. И все же то, что эту проблему он попытается решить, – это безусловно. Но как он говорит, он против войны и за то, чтобы все решалось через переговоры. Так или иначе, но пока в том перечне внешнеполитических приоритетов, который я видел, КНДР сейчас не фигурирует. Вместе с тем все относительно и может измениться буквально за пару дней.