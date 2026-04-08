Есть два варианта: Огрызко объяснил, как Украине не стать "мишенью" России в будущем

Последние заявления президента США Дональда Трампа о намерениях выйти из НАТО открывает перед Украиной два сценария развития событий. По одному из них наше государство так и не станет членом Североатлантического альянса, по другому – Украина станет частью обновленной европейской системы безопасности – без Штатов.

И только один из этих вариантов может обезопасить наше государство от новых вторжений РФ. Такое мнение в интервью для OBOZ.UA высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Два варианта для Украины

Огрызко прокомментировал реакцию на угрозы Трампа в отношении НАТО со стороны постоянного представителя нашего государства при Альянсе Елены Гетьманчук. Она считает, что изменение приоритетов США по совместной обороне открывает для Украины новые возможности в вопросе интеграции в блок.

С точки зрения дипломата, сейчас для Украины ситуация может развиваться двумя путями.

"У нас, по сути, два варианта. Первый – мы становимся частью европейской системы безопасности без США, но не против США. Сегодня Трамп, завтра – другой президент, и сотрудничество возобновится. Это оптимальный сценарий", – отметил Огрызко.

Другим вариантом станет сохранение ситуации в ее текущем виде: Украина останется в "серой зоне".

"Тогда альтернативы возвращению к ядерному статусу просто не будет. Иначе мы всегда будем мишенью для России", – считает экс-министр иностранных дел.

Он убежден, что первый вариант является оптимальным не только для Украины, но и для Европы.

"Или мы интегрируемся с Европой и вместе строим систему безопасности, где используются и наши возможности, и их ресурсы. Или, если нас не хотят видеть – мы действуем самостоятельно. И тогда на востоке Европы появляется новая "политическая Франция". То есть Украина становится членом ЕС, экономически развивается, но добавляет еще и ядерный компонент. И тогда Европа становится "ядерной" с обеих сторон – Франция и Британия на западе, Украина на востоке. Возможно, к этому присоединится и Польша, где уже звучат подобные идеи. Вот такая перспектива, если кто-то на Западе до сих пор думает, что Украиной можно манипулировать", – подчеркнул Огрызко.

Как сообщал OBOZ.UA, Огрызко также оценил, способна ли Европа создать собственный оборонный альянс. По его мнению, сегодня ЕС выступает как глобальный экономический игрок и "военный карлик" одновременно. Этот "пацифизм" возник не на пустом месте, он вырос из горького опыта двух мировых войн. Однако в современном мире это грозит Европе катастрофическими последствиями.

