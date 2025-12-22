'Есть аргументы 'за' и 'против': Стефанчук назвал ключевые вопросы проведения выборов во время войны

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил о создании рабочей группы для подготовки законопроекта, который будет регулировать проведение будущих выборов в Украине. Сейчас он не называет ни дат, ни конкретных форматов избирательного процесса. Главным является тщательная проработка всех рисков и вызовов.

Об этом Стефанчук заявил в Киеве во время празднования Дня работников дипломатической службы. Речь идет о наработке специального закона, который определит условия голосования в период войны.

Выступая на мероприятии, глава парламента объяснил, что рабочая группа будет состоять из специалистов, которые должны дать ответы на каждый сложный вопрос. Он подчеркнул, что по выборам во время войны нет простых решений и каждый пункт требует отдельного анализа.

"Когда именно они состоятся, как и при каких условиях, я не хотел бы сейчас начинать эту дискуссию. Я хочу дать возможность рабочей группе вместе со специалистами высказаться по каждому пункту, ведь по каждому вопросу есть аргументы "за" и "против", которые нужно тщательно проработать", – отметил Стефанчук.

Сложные условия войны

По словам спикера Верховной Рады, ключевой задачей является поиск баланса между демократическими процедурами и реалиями безопасности. Он акцентировал, что без учета международного опыта двигаться дальше невозможно.

Стефанчук также заявил, что будущий закон о выборах будет иметь разовый характер. Его планируют применить только для конкретных выборов, которые состоятся после соответствующего политического решения и решения по безопасности.

"Мы должны взять лучший мировой опыт – так называемые best practices – и предложить Украине новый закон. Этот закон будет одноразового использования – именно для этих выборов", – объяснил председатель парламента.

Ключевые вопросы процесса

Стефанчук очертил перечень тем, которые рабочая группа должна проработать в первую очередь. Прежде всего речь идет об организации голосования для военных, находящихся на фронте. Также отдельно будет рассматриваться механизм участия в выборах миллионов украинцев, ныне живущих за рубежом.

Еще одним сложным блоком является обеспечение избирательного права граждан, которые остаются на временно оккупированных территориях. Отдельно спикер упомянул и о роли иностранных наблюдателей, которые должны гарантировать демократичность и безопасность избирательного процесса.

Точную дату возможных выборов Руслан Стефанчук пока не называет. Он отмечает, что определяющим фактором остается подготовка и детальный учет международного опыта.

Как сообщал OBOZ.UA, в Центральной избирательной комиссии заявляли, что для проведения президентско-парламентских выборов в Украине нужно внести изменения в законодательство относительно их проведения в военное время. Там добавили, что сейчас "мяч на стороне Верховной Рады".

