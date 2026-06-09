Если остановить войну как можно скорее, то у Путина не будет шанса оккупировать другую страну, – Зеленский

Как известно, в планах нынешней Москвы оккупация Украины не является единственным пунктом, главарь Кремля планирует продолжение войны уже с другими европейскими странами. Однако для агрессоров расширение военных действий возможно только при условии восстановления своей армии после войны в Украине. Соответственно, если прекратить войну в Украине сейчас, то у российского диктатора Владимира Путина не будет возможностей для вторжения в другую страну.

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Так считает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он говорил на совместной пресс-конференции с лидерами Северных стран и Балтии в Таллинне.

Что сказал Зеленский

Глава украинского государства подчеркнул – сейчас речь идет не только о войне в Украине, а об общей безопасности на континенте.

"Если мы найдем путь, как остановить эту войну как можно скорее, то понятно, у Путина не будет шанса оккупировать другую страну. Поэтому нам надо усиливать друг друга. Усиливать наши отношения, и не только дронами. Важно быть сильными, и мы готовы делиться с партнерами опытом, который получили через все вызовы", – отметил Владимир Зеленский.

Он пояснил, что сегодня одной из целей России является дестабилизация в Европе, которой Кремль достигает различными способами.

"Они не хотят никакой стабилизации в регионе, им это не нужно. Так, они использовали территорию Беларуси, чтобы давить на границы Польши. Это важно для нас, потому что Польша – сильный наш союзник в регионе. И они использовали эту ситуацию для давления и пытались подать это так, что это из-за поддержки Украины", – объяснил украинский лидер.

Сейчас так же через самопровозглашенное, непризнанное Приднестровье россияне пытаются дестабилизировать ситуацию в Молдове, добавил Владимир Зеленский.

Завершение войны

Путь к завершению войны в Украине должен начаться с безусловного и полного прекращения огня со стороны России. После этого ключевую роль в урегулировании конфликта должны взять на себя дипломаты, которые должны искать дальнейшие решения за столом переговоров.

Киев готов к такому шагу, тогда как Москва пока не демонстрирует аналогичных настроений, отметил Владимир Зеленский в Таллинне, перед началом саммита "Украина – страны Северной Европы и Балтии".

Как сообщал OBOZ.UA, здесь он уже провел переговоры с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо, и с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном. Среди прочего, стороны обсуждали работу по развитию антибаллистической защиты, а также подготовку соглашения в формате Drone Deal.

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