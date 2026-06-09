Зеленский назвал первый шаг к завершению войны в Украине. Видео

Путь к завершению войны в Украине должен начаться с безусловного и полного прекращения огня со стороны России. После этого ключевую роль в урегулировании конфликта должны взять на себя дипломаты, которые должны искать дальнейшие решения за столом переговоров.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции со своим эстонским коллегой Аларом Карисом.

"Хотя бы первый шаг сделать – безусловное полное прекращение огня, это важно. А потом дипломаты пусть делают то, на что они учились..., пусть садятся, договариваются... Прекращение огня, это также сложный процесс... Вы не можете просто сегодня сказать, что это прекращение огня и завтра оно заработает. Это воля и это решение", – считает украинский лидер.

Зеленский отметил, что современная война существенно изменилась из-за развития дроновых технологий, а так называемые "килл-зоны" достигают 20, 30 и даже 40 километров и продолжают расширяться. По его словам, без надежных гарантий прекращения огня Россия может использовать этот фактор для продвижения вглубь украинской территории, что создает серьезные риски для отдельных регионов страны.

Именно поэтому Украина настаивает на допуске международных мониторинговых миссий и эффективном контроле за соблюдением режима прекращения огня.

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