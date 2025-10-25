'Если это будет необходимо': во Франции заявили о готовности развернуть войска в Украине уже в 2026 году

Франция готовится к возможному развертыванию сухопутных войск в Украине в рамках гарантий безопасности – такое заявление сделал начальник штаба сухопутных войск страны Пьер Шиль. По его словам, это может произойти уже в 2026 году, если возникнет такая необходимость.

Об этом он сообщил 23 октября во время слушаний в Комиссии обороны Национальной ассамблеи, цитирует телеканал BFMTV. По словам генерала, французские войска должны быть готовы к развертыванию "в рамках гарантий безопасности, при необходимости – в пользу Украины".

Готовность Франции к действиям

Пьер Шиль отметил, что Франция действует вместе со своими союзниками и уже готовится к масштабным учениям в 2026 году. Он отметил, что этот год пройдет под знаком "коалиций" – именно тогда пройдут учения Orion 26, которые проверят способность французской армии работать в совместных межведомственных и международных форматах.

Генерал подчеркнул, что сухопутные войска должны одновременно реагировать на три типа угроз. Это потенциальное развертывание сил в Украине, национальные миссии реагирования – около 7 тысяч солдат, готовых отправиться на задание в течение 12 часов – 5 дней, а также участие в коллективной обороне в рамках сил быстрого реагирования НАТО (ARF 2026).

Усиление внимания к "российской угрозе"

Французские военные и политические лидеры все серьезнее относятся к риску прямого столкновения с Россией. Еще в июле бывший начальник Генштаба Тьерри Бюркар заявил, что Кремль сделал Францию одной из своих приоритетных целей. Его преемник Фабьен Мандон на этой неделе подтвердил, что именно действия России стали главным аргументом для ускоренного перевооружения страны, несмотря на требования правительства сокращать расходы.

Франция уже не впервые заявляет о готовности к решительным шагам в случае обострения ситуации. Президент Эммануэль Макрон неоднократно говорил о том, что "нельзя исключать ни одного сценария", если речь идет о защите Украины и европейских границ. Париж последовательно выступает за укрепление оборонных союзов и увеличение роли Европы в собственной безопасности.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Франция в ближайшие дни передаст Украине новую партию истребителей Mirage 2000 и ракеты класса "земля – воздух" Aster 15 и 30, которые используются в системах SAMP/T Mamba. Глава государства подчеркнул, что союзники имеют общую цель – обеспечить стабильную поддержку Украины и усилить давление на Россию.

