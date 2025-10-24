Франция передаст Украине дополнительные самолеты Mirage и ракеты ПВО: Макрон назвал сроки. Видео

Франция в ближайшие дни передаст Украине новую партию истребителей Mirage 2000 и ракеты класса "земля – воздух" Aster 15 и 30, которые используют в системах SAMP/T Mamba.

Об этом заявил президент Эммануэль Макрон во время встречи "коалиции решительных" в Лондоне, где обсуждались вопросы военной помощи Украине. По информации французского издания Le Monde, глава государства подчеркнул, что союзники имеют общую цель – обеспечить стабильную поддержку Украины и усилить давление на Россию.

"В ближайшие дни мы передадим дополнительные ракеты Aster, новые программы подготовки и новые самолеты Mirage. Очень важно продолжать наши усилия по поддержке Украины и давления на Россию", – отметил Макрон, добавив, что важно сохранять темп помощи Киеву.

Коалиция решительных в действии

На встрече, собравшей представителей 26 стран, обсуждали также вопросы поставки дальнобойных систем и средств ПВО. Франция вместе с Италией производит ракеты Aster 15 и 30, которые используются в системах SAMP/T Mamba – аналогах американских Patriot. Париж и Рим уже передавали такие ракеты украинской стороне, однако Киев просит дополнительные партии для защиты неба.

Сейчас Франция передала три истребителя Mirage 2000 из шести запланированных. Часть поставок задержали из-за необходимости подготовки украинских пилотов. Один из самолетов был потерян в июле во время боевого вылета. Новые поставки, по словам Макрона, должны обеспечить усиление украинской авиации уже этой осенью.

Что известно об истребителях Mirage 2000

Mirage 2000 – многоцелевой одномоторный реактивный истребитель четвертого поколения с низкорасположенным треугольным крылом. Был разработан в 1970-х годах компанией Dassault Aviation.

Был основным боевым самолетом ВС Франции, пока в 2000-х воздушные силы страны не начали замену Mirage 2000 на истребитель Dassault Rafale.

Всего построено более 600 самолетов. Производство Mirage 2000 остановили в 2007 году после поставки последнего самолета Греции.

Модификация Mirage 2000-5, которую получает Украина, была обновлена в конце 1990-х.

Она имеет улучшенный радар для отслеживания целей и перехватывает сверхзвуковые цели на больших высотах.

Позже истребитель получил оборудование для ударов по земле, что позволяет применять ракеты "воздух – земля" типа Storm Shadow и SCALP, а также французские КАБы AASM, опыт применения которых уже имеют украинские летчики.

РЛС "Миража" от компании Thales позволяет обнаруживать цели на расстоянии до 130 км, одновременно сопровождать до восьми целей и вести огонь по четырем.

Mirage 2000 способен эффективно отличать цели на фоне земли, что не под силу советским истребителям. Пилоты ВСУ неоднократно указывали, что сбивать "Шахеды" является сложной задачей, поскольку бортовая РЛС может ошибаться при поиске цели.

По назначению и характеристикам Mirage схож с F-16. Оба истребителя относятся к четвертому поколению самолетов НАТО, но часто именно французские называют лучшими.

Mirage быстрее F-16 (2,3 тыс. км в час против 2120 км/ч) и выше летает (на высоте 18 км против 15 км у F-16). Кроме того, F-16 "не потянет" SCALP/Storm Shadow, а для "Миража" это "привычное оружие", отмечает руководитель военных программ "Стратегия ХХІ века" Павел Лакийчук.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 июля в Украине во время выполнения полетного задания разбился истребитель Mirage-2000. Пилот успешно катапультировался, его состояние стабильное. Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, произошел отказ авиационной техники. Пилот доложил об этом руководителю полетов.

