'Если бы мы были в НАТО, этой войны не было бы': Зеленский рассказал о переговорах с РФ. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы Украина входила в НАТО, войны с Россией не было бы. Или она могла бы разворачиваться по-другому.

Он также заявил, что мир с Россией может быть только на условиях украинской стороны при сохранении независимости. Об этом президент рассказал в интервью APNews.

"Если бы мы были в НАТО, то войны не было бы или она по-другому разворачивалась. У нас было бы плечо близких соседей, мощных соседей, и мы вместе могли бы воевать. И, возможно, войны бы не было все-таки", - сказал он. Зеленский.

Он добавил, что люди примут мир в любом случае, потому что люди хотят, чтобы эта война завершилась. Договариваться с пытавшими наших людей рашистами никто не хочет, но, по словам президента, нужно попробовать и дипломатический путь.

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При этом он подчеркнул, чтомир может быть только на условиях Украины.

"Каждая семья что-то потеряла. Я не думаю, что их удовлетворит мир на любых условиях, потому что это большая рана. Но если мы говорим не эмоционально, мы должны понимать, что любая война должна завершиться миром или завершится миллионами жертв". . И все равно даже там, где миллионы жертв, все приходит в мир", - отметил Зеленский.

Добавим, что ранее Зеленский заявил, что если бы Украине было предложено стать членом НАТО, то страна приняла бы это приглашение. Однако он подчеркнул, что этого не произошло и уже не произойдет. В то же время, по словам президента, Украине необходимы конкретные гарантии безопасности.

Зеленский также рассказал, что власти США на данный момент не готовы предоставить Украине гарантии безопасности в необходимом объеме. При этом Штаты продолжают финансово и дипломатично поддерживать страну в войне, начатой Россией.

Напомним, глава делегации Украины на переговорах с РФ Давид Арахамия заявил, что Турция и Германия готовы предоставить Украине гарантии безопасности. В частности, он приветствовал позицию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы МИД Германии Анналены Бербок по поддержке предложенной Украиной конценпции.

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