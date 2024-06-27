Еще плюс два соглашения: Украина договорилась о гарантиях безопасности с Литвой и Эстонией

В четверг, 27 июня, во время Саммита ЕС в Брюсселе Украина подписала гарантии безопасности еще с двумя странами. Соглашения с нашей страной заключили Литва и Эстония.

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Также Украина подписала договор с Европейским Союзом в целом. Трансляцию заседания Европейского совета ведет канал Офиса президента.

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что, подписав двустороннее соглашение о безопасности, ЕС даст сигнал о том, что намерен поддерживать Украину столько, сколько будет нужно. Также он добавил, что начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз демонстрирует приверженность украинцам, лидерство и политическую волю для присоединения к Евросоюзу.

Соглашение с ЕС гарантирует Украине продолжение поставок оружия, предоставление учебной и другой помощи в сфере безопасности на годы вперед.

Стоит отметить, что Украина заключила соглашения о гарантиях безопасности уже с 16 европейскими государствами и Соединенными Штатами. В число стран-партнеров вошли Великобритания, Норвегия, Германия, Франция, Дания, Канада, Италия, Нидерланды, Финляндия, Латвия, Испания, Бельгия, Португалия, Швеция и Исландия.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимы конкретные шаги, которые помогут приблизить справедливый и длительный мир для украинцев. Глава государства отметил, что это также укрепит надежную стабильность для всех стран в мире.

Ранее сообщалось, что Украина 25 июня официально начала переговоры по членству в ЕС: начала работать межправительственная конференция. Методику вступления кардинально не изменяли, хотя ее адаптируют под ситуацию в каждой из стран. Украине придется выполнить целый ряд условий, что разделены на 33 раздела.

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