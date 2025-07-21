Еще один попался: кого из представителей ОПЗЖ уличили в работе на Россию и были ли они наказаны

В понедельник, 21 июля, стало известно, что в Украине еще один депутат Верховной Рады уличен в сотрудничестве со страной-агрессором РФ. Нардеп от запрещенной ОПЗЖ Федор Христенко оказался топагентом ФСБ, который имеет тесные связи с руководством НАБУ.

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Христенко – далеко не первый в списке народных избранников от этой политсилы, получивших подозрение в государственной измене. Кого еще из парламентариев поймали на работе на Москву и получил ли наказание кто-то из них, читайте в материале OBOZ.UA.

Александр Пономарев

63-летний Александр Пономарев – нардеп VII, VIII и IX созыва от ОПЗЖ. В 2021 году журналисты выяснили, что он еще с 2003 года имеет паспорт России.

Пономарев – родом из Бердянска Запорожской области. 16 января 2014 года голосовал за печально известные "диктаторские законы", фигурировал в ряде расследований о проведении фиктивных тендеров, уклонении от уплаты налогов, взяточничестве, махинациях с бюджетными средствами в освоении субвенций для Запорожья.

Компании, связанные с Пономаревым, подозревают в оздоровлении детей в худших санаториях, чем предусмотрено тендерами.

В первый день полномасштабной войны Пономарев выехал из Киева в оккупированный Бердянск.

Следствие установило, что нардеп от ОПЗЖ пошел на сотрудничество с врагом и перерегистрировал свои предприятия по законодательству РФ, а также организовал производство и передачу ресурсов войскам оккупантов.

24 июля 2023 года Пономарева, по подозрению в государственной измене задержали СБУ и ГБР. Печерский районный суд Киева избрал взял его под стражу без права внесения залога.

3 июня 2025 года суд продлил меру пресечения Пономареву на 60 дней. Его обвиняют в государственной измене и коллаборационизме, за что политику грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ренат Кузьмин

57-летний Кузьмин во времена Януковича был заместителем Секретаря СНБО, а также первым заместителем генпрокурора Украины.

Он имел ордена "За заслуги" II-III степеней и звание заслуженный юрист Украины.

5 октября 2022 года ГБР сообщило Кузьмину о подозрении в государственной измене, его объявили в розыск.

В 2023 году президент Украины Владимир Зеленский лишил Кузьмина украинского гражданства.

По данным следствия, Кузьмин активно распространял пропаганду через СМИ как перед началом, так и после полномасштабного вторжения РФ, что нанесло ущерб интересам Украины.

В феврале 2024 года ГБР направило обвинительный акт в отношении Кузьмина в суд. Ему грозит до 15 лет тюрьмы и конфискация имущества.

Евгений Мураев

В марте 2024 года СБУ направила в суд дело экс-нардепа и руководителя запрещенной в Украине партии "Наши" Евгения Мураева. Ему "светит" до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

По данным расследования, 48-летний экс-нардеп использовал контролируемый им телеканал "Наш" для распространения пропаганды в поддержку идей РФ в отношении Украины, искажая информацию о внутренней ситуации в государстве.

С началом масштабного вторжения РФ, 25 февраля 2022 года, Мураев заявил о "капитуляции Украины", однако когда стало известно о провале врага на севере, исчез из информпространства.

По данным источников в разведке, Мураев рассматривался Москвой не просто возможным гауляйтером Харькова в случае захвата города, а новым "президентом Украины" в случае захвата Киева.

Йомвирно, экс-нардеп мог выехать из Украины с помощью спецслужб РФ через территорию Киевщины, которая была оккупирована на начало марта 2022 года.

Журналисты сообщали, что Мураев с семьей поселился в Вене в Австрии, однако в январе 2025 года беглец появился в информпространстве и заявил, что живет в Китае, где "чувствует себя безопасно".

Виктор Медведчук

70-летний Виктор Медведчук – кум диктатора Владимира Путина, бизнесмен и еще один нардеп от ОПЗЖ, которого в Украине обвинили в государственной измене.

Ему также инкриминировали содействие разграблению национальных ресурсов в Крыму и финансирование террористических "Л/ДНР".

В апреле 2022 года Медведчука задержала СБУ после попытки побега, а в сентябре его обменяли на 200 пленных защитников "Азовстали". Имущество депутата в Украине арестовано, Суд над ним продолжился заочно.

За госизмену ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Медведчук при этом заявил, что живет в Москве якобы "вынужденно" и объявил о намерении "бороться за другую Украину".

Тарас Козак

53-летний депутат от ОПЗЖ Тарас Козак – уроженец Львовщины, бизнесмен и медиамагнат, бывший владелец пророссийских телеканалов ZIK, 112 Украина и NewsOne, близкий соратник Медведчука.

По данным СБУ, он участвовал в схемах поставок угля с оккупированных территорий Донбасса, чем финансировал террористические группировки, а также способствовал агрессии РФ против Украины.

В Украине Тарас Козак обвиняется в государственной измене и финансировании терроризма. С 2021 года он находится за границей, объявлен в международный розыск.

В апреле 2022 года руководитель Bellingcat Христо Грозев заявил, что ему из достоверных источников стало известно о том, что Тарас Козак является агентом России.

В январе 2023 года Козак потерял гражданство Украины согласно указу президента.

Олег Волошин

44-летний Олег Волошин – журналист, дипломат, нардеп IX созыва от ОПЗЖ, спикер МИД в 2010-2013 годах.

В Украине его подозревают в государственной измене и нанесении умышленного легкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 125 УК Украины).

По данным СБУ, в 2020-2021 годах Волошин активно способствовал подрывной деятельности РФ против Украины: распространял пропаганду, манипулировал общественным мнением, оправдывал создание "Л/ДНР", а также избил ветерана АТО.

Обвинительный акт в отношении Волошина направлен в суд, ему грозит до 15 лет тюрьмы. От правосудия экс-нардеп, по данным СМИ, скрывается в Беларуси.

Сергей Левочкин

53-летний Сергей Левочкин – один из руководителей запрещенной фракции ОПЗЖ, в прошлом – глава администрации президента Януковича (2010-2014).

Ему неофициально высказывали обвинения в причастности к разгону Майдана в ночь на 30 ноября 2013 года, однако Генпрокуратура не нашла прямых доказательств. Также Левочкина подозревали в незаконном обогащении и неуплате налогов вследствие владения значительным бизнесом, включая медиагруппы, что значительно превышает его задекларированные доходы.

В частности, семья Левочкиных неоднократно фигурировала в махинациях с землей под Киевом: вырубке лесов, изменении целевого назначения зданий, приватизации острова на заповедной территории.

Сергей Левочкин находится в реестре госЗрадников движения "Чесно", причиной указано распространение пророссийской пропаганды, фигурировал в деле о финансировании терроризма.

Левочкин вылетел из Украины 10 февраля 2022 года, а его сестра Юлия Левочкина – еще 26 января.

Согласно расследованию журналиста Михаила Ткача, Левочкин живет в особняке на Лазурном побережье Франции.

В сентябре 2024 года журналисты сообщили, что нардеп оформил опекунство над матерью, чтобы иметь законное основание для выезда за границу во время войны.

Вадим Столар

42-летний Вадим Столар – бизнесмен, застройщик, народный депутат VI ("Партия регионов") и IX (ОПЗЖ) созывов. В 2012 году голосовал за "закон Кивалова-Колесниченко" о государственной языковой политике.

После запрета ОПЗЖ в 2022 году вошел во вновь созданную фракцию "Восстановление Украины".

В феврале 2023 года СБУ провела обыски у Вадима Столара в рамках уголовного расследования определенных строительных компаний Киева и легализации коррупционных средств подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука.

Правоохранители обнаружили механизмы вывода средств в оффшоры и выкуп корпоративных прав через подконтрольных нерезидентов.

СБУ также подозревает связанные со Столаром строительные компании в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и финансировании терроризма (ч. 3 ст. 212, ст. 110-2, ст. 437 УК Украины).