Нардепы Левочкины нежатся на Лазурном побережье, пока РФ убивает украинцев. Расследование

Народные депутаты из бывшей фракции ОПЗЖ Сергей и Юлия Левочкины покинули Украину до полномасштабного вторжения российской армии и с тех пор больше не возвращались. С 24 февраля общество не слышало ни их заявлений, ни очерченных позиций по поводу войны России против Украины.

Об этом говорится в расследовании украинской программы "Схемы" и французского издания Nice-Matin, которые попытались разыскать Левочкиных. Однако, несмотря на то, что их номера мобильных телефонов активны и находятся в роуминге, оба политика проигнорировали попытки связаться с ними.

По данным источников "Схем" в пограничной службе, народный депутат Украины Сергей Левочкин вылетел из Украины 10 февраля и в Украину больше не возвращался. Его сестра Юлия Левочкина, покинувшая Киев еще раньше – 26 января, тоже не возвращалась.

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Со ссылкой на источники в правоохранительных органах, расследователи утверждают, что с тех пор, как Юлия Левочкина вылетела в Ниццу, ее украинский мобильный телефон находится в роуминге во Франции. Но она не ответила на звонки журналистов и проигнорировала сообщение в мессенджере.

Журналисты-расследователи утверждают, что семье Левочкиных принадлежит вилла в коммуне Сен-Жан-Кап-Ферра, что в 6 километрах от Ниццы.

Французское издание описывает жизнь Львочкиных на вилле во Франции.

"Импозантные ворота этой виллы для миллиардеров в Кап-Ферра редко открываются. Бывает, заезжает роскошный седан с тонированными окнами или джип. Ранним утром подросток возвращается с покрасневшими щеками из пробежки в сопровождении охранника. С наступлением ночи мужчина лет сорока решается вынести мусор. Высокий, короткие каштановые волосы. …Трудно сказать, что это действительно Сергей Левочкин", – пишет Nice-Matin.

Французы предполагают, что, несмотря на объявленную в Украине мобилизацию, Левочкины вполне могли решить спрятаться на Западе. Возможно, даже в этой вилле у Кап-Ферра, купленной в начале 2010-х годов за 35 миллионов евро.

"Круглая сумма для госслужащего. Потому что в 49 лет Сергей Левочкин большую часть своей карьеры провел на государственной службе. Всего через три года после получения экономического диплома он вошел в администрацию президента. Сначала в каденции Леонида Кучмы, потом в каденции пророссийского президента Виктора Януковича. … Его выход в мир бизнеса датируется менее 10 лет назад, когда он купил у одного из своих богатых соотечественников, Димитра Фирташа, долю в одной из главных медиа-групп страны", – размышляют французские журналисты.

Они утверждают, что "по тревожному стечению обстоятельств" Фирташ также является владельцем виллы La Mauresque в Сен-Жан-Кап-Ферра, что всего в двух километрах от принадлежащей Левочкиным.

"Сергею Левочкину принадлежит сразу пять земельных участков, объединенных одной территорией и почтовым адресом. Недвижимость Левочкина оформлена на датскую компанию Glorietta Investments I APS … Компания Glorietta Investments I APS владеет недвижимостью во Франции на астрономическую сумму – 40 миллионов евро. Это и есть стоимость дома Левочкина в Сен-Жан-Кап-Ферре", – отмечает в своем расследовании французская ежедневная региональная газета Nice-Matin.

В имущественной декларации за 2020 год Юлия Левочкина указала, что именно она, а не Сергей, является бенефициарной владелицей датской Glorietta Investments I APS и пользуется земельными участками и домом во Франции вместе со своим братом и членами своей семьи. Факт пользования имуществом, принадлежащим Glorietta Investments I APS, в своей декларации подтвердил и сам Сергей Левочкин.

Также журналисты отмечают множество роскошных автомобилей (Lexus, Porsche Cayenne, Aston Martin) с украинскими номерами. Среди них удалось зафиксировать автомобиль, принадлежащий народному депутату из бывшей ОПЗЖ Игорю Абрамовичу. Авто зафиксировали около виллы Левочкиных 12 и 28 апреля, однако, по данным OBOZREVATEL, он ездил в дом живущего рядом украинского политика и бизнесмена Вадима Столара.