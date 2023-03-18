Еще больше оружия и боеприпасов: представители Украины и США обсудили ситуацию на фронте и дальнейшую поддержку ВСУ

Представители украинских властей провели онлайн-встречу с американскими коллегами по ситуации на фронте. Стороны обсудили боевые действия по самым сложным направлениям, а также насущные нужды украинской армии.

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В переговорах приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак и Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли. Также к разговору присоединился президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Стороны обсудили дальнейшую военную поддержку нашей страны в борьбе с государством-террористом, в частности, предоставление техники, вооружения и боеприпасов. Зеленский со своей стороны поделился с присутствующими мнениями относительно деоккупации украинских земель.

Представители Украины выразили благодарность американским коллегам и всему народу США за всестороннюю и мощную поддержку нашего государства в борьбе за свободу и возвращение мира Европе.

Также к разговору присоединились глава Минобороны Украины Алексей Резников, командующий Сухопутными войсками ВСУ и оперативно-стратегической группировки "Хортица" Александр Сырский, командующий оперативно-стратегической группировкой "Таврия" Александр Тарновский, командующий ПС ВСУ Николай Олещук и другие.

Напомним, накануне координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США продолжают работу над новым пакетом помощи для Украины, о котором будет объявлено в ближайшее время.

Кирби подчеркнул, что Вашингтон оказывает Киеву беспрецедентную поддержку. Помощь США, по его словам, "не имеет равных по всему миру с точки зрения того, какие возможности и какие суммы предоставляются".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– издание The Wall Street Journal опубликовало материал, в котором отметило, что США спешат подготовить Киев к весеннему контрнаступлению и ищут снаряды для Украины по всему миру. Штаты все больше "забираются в карман" своих глобальных запасов артиллерийских снарядов из-за того, что некоторые союзники не желают или не могут поставлять достаточно боеприпасов для Украины;

– тем временем группа сенаторов от обеих партий США, Демократической и Республиканской, давят на Белый дом с требованием как можно скорее передать Украине истребители F-16. По их мнению, такая поддержка может изменить правила игры на поле боя.

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