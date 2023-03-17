США готовят новый пакет военной помощи для Украины: объявят в ближайшее время

В администрации американского президента Джо Байдена заявили, что продолжают работу над новым пакетом помощи для Украины, которая уде больше года борется с полномасштабным вторжением страны-агрессора России. О нем будет объявлено в ближайшее время.

Видео дня

Об этом сказал координатора Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в пятницу, 17 марта. Объявление о новой помощи для украинской армии стоит ожидать в течении следующих дней.

"В ближайшие дни вы увидите еще одно объявление о предоставлении помощи от США", – отметил Кирби.

Представитель Белого дома сказал, что Вашингтон оказывает Киеву беспрецедентную поддержку. Помощь США, по его словам, "не имеет равных по всему миру с точки зрения того, какие возможности и какие суммы предоставляются".

Кирби добавил, что Америка будет сохранять решительность в дальнейшем помогать Украине.

Как известно, 3 марта США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 400 млн долларов. В него вошли дополнительные снаряды GMLRS для HIMARS, боеприпасы для БМП Bradley и мостоукладчики.

Глава Пентагона Ллойд Остин на 10-той встрече Контактной группы в формате "Рамштайн" сообщил, что уже девять стран обязались передать Украине более 150 танков Leopard. "Танковая" коалиция продолжает расти. Он добавил, что также продолжает расти количество стран, предоставляющих Украине средства противовоздушной обороны.

О новой помощи Украине объявили также Литва и Бельгия. ВСУ получат боеприпасы калибра 155 мм, 240 военных грузовиков и другие транспортные средства.

Кроме того, в Польше сообщили, что передадут Украине 4 истребителя МиГ-29 в ближайшие дни. Остальные боевые самолеты обслуживают и готовят к отправке.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАТО и союзники работают над скорейшим предоставлением Украине большего количества систем ПВО, бронетехники и боеприпасов. Текущая работа по наращиванию военно-промышленной базы Альянса имеет решающее значение для обеспечения его собственной обороны, а также для оказания поддержки Украине до тех пор, пока это необходимо.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!