Еще 100 квадроциклов поедут на фронт, – Порошенко

Петр и Марина Порошенко передадут партию штурмовых, эвакуационных и логистических квадроциклов в различные подразделения на фронт.

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"Эта передача для нас рекордная — еще никогда на нашей парковке так не хватало места. Мы очень постарались, и сотня квадроциклов таки поместились. Но не надолго — скоро они окажутся на фронте", – рассказал Петр Порошенко в соцсетях.

"Для штурма, для быстрого подвоза боеприпасов и эвакуации. Там, где не проедут пикапы — справятся эти легкие и маневренные красавцы", – подчеркнул он.

"Война становится быстрой и мобильной. Танки – это хорошо, но на поле боя рулят дроны, "Мавики" и вот такой малогабаритный транспорт", – пояснил пятый Президент Украины.

"Наша команда начала поставки квадроциклов в Силы обороны уже давно — морпехам, десантникам, аэромобильным бригадам и стрелковым батальонам. Они побывали и в заграничной командировке. Поставили их на сумму более 30 миллионов гривен", – отметил Порошенко.

"Эта партия стоила нам с Мариной Порошенко 15 миллионов гривен. Точнее, мои счета заблокированы, и сейчас мы пользуемся счетами моей жены", – отметил он.

"Нас не останавливают ни палки в колеса от власти, которая блокирует счета. Ни враг, который обстреливает Киев и все гражданское население. Армия требует нашего внимания ежедневно, ежечасно, ежесекундно. Мы живем этим", – подчеркнул Порошенко.