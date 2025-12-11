ЕС угрожает Бельгии игнорировать ее, как Венгрию, если та не поддержит передачу Украине замороженных активов РФ – Politico

Бельгия остается единственной страной Евросоюза, которая ставит под угрозу выделение Украине €210 млрд кредитных средств, заблокировав решение из-за опасений финансовых рисков. Премьер-министр Барт де Вевер держит вето уже несколько недель и требует дополнительных механизмов защиты на случай возврата средств. На саммите 18 декабря лидеры ЕС попытаются убедить его поддержать общий план.

Издание Politico сообщило о деталях позиции бельгийского правительства и внутренних дискуссий в ЕС. Журналисты со ссылкой на европейских дипломатов отмечают, что ситуация приближается к критической фазе накануне решающего голосования.

Европейский Союз разрабатывает стратегию, чтобы убедить Бельгию отказаться от блокирования финансового пакета для Украины. По данным Polotico, ключевым аргументом может стать предупреждение о том, что Бельгия рискует оказаться в роли Венгрии — страны, которая часто блокирует решения Евросоюза и сталкивается со значительным ответным давлением. Вето Брюсселя стало центральной проблемой перед саммитом 18 декабря, где кредит на €210 млрд будут рассматривать как первоочередной вопрос. Позиция Бельгии связана с тем, что большинство замороженных российских активов, которые планируют использовать в качестве гарантии, хранятся именно в Euroclear – одном из крупнейших финансовых депозитариев ЕС, расположенном в Брюсселе.

Премьер Барт де Вевер настаивает, что при отсутствии дополнительных гарантий Бельгия может стать ответственной, если Россия через международные решения потребует возврата средств. Поэтому правительство просит ЕС создать механизмы защиты от возможных юридических и финансовых рисков. Европейские дипломаты признают, что раздражение в Брюсселе растет, ведь позиция Бельгии ставит под угрозу ключевой финансовый инструмент для поддержки Украины во время войны. Некоторые страны уже обсуждают неофициальные сценарии давления, аналогичные тем, которые применяли к Венгрии во время ее блокировок в бюджетных и оборонных вопросах.

Как сообщал OBOZ.UA, Венгрия заблокировала принятие потенциального решения о выпуске еврооблигаций для финансирования кредита Украине. Эту идею Еврокомиссия выдвинула как альтернативу займу за счет замороженных активов России.

