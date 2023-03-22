'Был обмен мнениями': в Кремле ответили, обсуждали ли Путин и Си Цзиньпин 'мирный план' по Украине

Главный военный преступник России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве обсудили так называемый "мирный план" Китая по урегулированию войны РФ против Украины. При этом китайский лидер и кремлевский диктатор не поднимали вопрос украинской формулы мира.

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Также в Кремле выдали, что им якобы безразлична реакция Запада на переговоры Путина и Си. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков пропагандистским росСМИ.

По его словам, председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с Путиным в Кремле не обсуждал план по урегулированию ситуации в Украине, предложенный Киевом. В то же время он заявил, что поднимался вопрос касательно "мирного плана", который накануне предложил Китай.

"Украинский мирный план не обсуждался, был обмен мнениями по положениям, которые содержит китайский мирный план. Президент Путин сам об этом говорил", – заявил представитель Кремля.

Также Песков добавил, что обсуждение украинской формулы мира касается двусторонних отношений между Пекином и Киевом. Более того, путинский пресс-секретарь выдал, что в Кремле якобы не обращают внимание на реакцию Запада из-за визита Си в Москву.

Напомним, в Китае обнародовали свой " мирный план" относительно окончания войны, которую год назад страна-агрессор Россия начала против Украины. В нем содержится 12 пунктов.

Ранее президент США Джо Байден прокомментировал "мирный план", который Китай предложил якобы для окончания войны, которую страна-агрессор Россия уже год ведет против украинского государства. По мнению американского лидера, китайская инициатива выгодна только Москве.

К слову, аналитики Института изучения войны считают, что переговоры председателя КНР Си Цзиньпина с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве, вероятно, прошли не совсем так, как на то рассчитывал глава Кремля. Диктатору не удалось обеспечить безграничное двустороннее партнерство с Китаем, на которое он надеялся.

Как сообщал OBOZREVATEL, прикрываясь "целями и принципами устава ООН", Китай выступает за возобновление переговоров между Украиной и РФ. При этом Пекин не скрывает своего стремления сохранить и развивать китайско-российские отношения. Об этом Си Цзиньпин заявил после встречи с Путиным в Москве.

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