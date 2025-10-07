ЕС хочет ограничить поездки российских дипломатов в пределах блока: в FT раскрыли подробности

Правительства стран Европейского Союза намерены ввести ограничения на передвижение российских дипломатов в пределах блока. Такое решение стало реакцией на рост количества попыток диверсий, которые часто осуществляют шпионы под дипломатическим прикрытием.

Об этом сообщает Financial Times. Согласно новым правилам, российские дипломаты, работающие в столицах стран ЕС, будут обязаны заранее уведомлять другие правительства о своих поездках перед пересечением границы государства, где они находятся.

Как относится Европа к дипломатам страны-агрессора

В материале отмечается, что сотрудников разведки, которых поддерживает Москва, обвиняют в росте количества провокаций против стран НАТО. Речь идет о поджогах, кибератаках, диверсиях на инфраструктурных объектах и запусках дронов. Службы безопасности ЕС рассматривают эти действия как часть скоординированной кампании, направленной на дестабилизацию европейских союзников Украины.

Инициатива, которую продвигает Чехия, входит в новый пакет санкций, разрабатываемый Евросоюзом в ответ на полномасштабную войну РФ против Украины. Для ее принятия необходима единодушная поддержка всех стран-членов. По данным источников, Венгрия, которая ранее блокировала решение, уже сняла свое вето.

В то же время юридическое утверждение может задержаться из-за позиции Австрии, которая предлагает добавить пункт о снятии санкций с активов, связанных с российским олигархом Олегом Дерипаской, чтобы компенсировать потери банка Raiffeisen в России.

По меньшей мере десять стран ЕС предупредили, что не поддержат пакет санкций, если австрийское предложение будет включено. Разведслужбы ЕС отмечают, что российские шпионы под дипломатическим прикрытием часто действуют за пределами страны своего пребывания, чтобы избежать контрразведывательного надзора.

"Их отправляют в одно место, но они работают в другом", – подчеркнул высокопоставленный дипломат ЕС.

В частности, правительство Чехии продвигает идею введения ограничений еще с мая прошлого года. Прага уже запретила въезд нескольким российским дипломатам, которых подозревают в разведывательной деятельности.

В то же время сотни других до сих пор имеют аккредитацию в соседней Австрии, что позволяет им беспрепятственно пересекать границу с Чехией.

Министр иностранных дел Ян Липавский подчеркнул, что такие меры нужны для восстановления принципа взаимности в отношениях с Россией.

"Нет "Шенгена для России", поэтому нет смысла, что российский дипломат, аккредитованный в Испании, может приезжать в Прагу, когда ему заблагорассудится", – подчеркнул он и добавил, что нужно применять "строгую взаимность" к выдаче краткосрочных дипломатических виз в соответствии с Венской конвенцией.

Как писал OBOZ.UA, ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский отреагировал на новый акт террора армии РФ в Украине, который та совершила в начале сентября. Политик заявил, что Путин на самом деле хочет лишь убить как можно больше украинцев, а не прекратить войну, и назвал диктатора "трусом, который нападает на женщин и детей".

