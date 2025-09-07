'Путин – трус, который атакует женщин и детей': как мир отреагировал на новый акт террора армии России в Украине

Иностранные чиновники и дипломаты отреагировали на новый акт террора армии РФ в Украине, который та совершила 7 сентября. В Европе отметили, что Кремль снова насмехается над дипломатией, топчет международное право, убивает без разбора, а сам российский диктатор Владимир Путин – "трус, который атакует женщин и детей".

OBOZ.UA рассказывает, как мир реагирует на очередной массированный обстрел Украины. В результате атаки РФ есть десятки раненых и жертвы, среди которых – младенец.

"Путин – трус, который атакует женщин и детей"

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в соцсети X заявил, что Путин на самом деле хочет только убить как можно больше украинцев, а не прекратить войну. Он назвал диктатора "трусом, который нападает на женщин и детей".

"Путин делает вид, что хочет прекратить войну, но на самом деле он только стремится убить как можно больше украинцев. Прошлой ночью он запустил более 800 беспилотников и ракет, убив мать и ее двухмесячного ребенка. Трус, который нападает на женщин и детей. Говорить сегодня о прекращении помощи Украине означает становиться на сторону агрессора", – написал дипломат.

Европа полностью поддерживает Украину

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что удар РФ, совершенный прошлой ночью, был одним из самых ударов беспилотниками и ракетами по Украине. Целями были как правительственные здания, так и гражданские жилые объекты.

"Кремль снова насмехается над дипломатией, топчет международное право и убивает без разбора. Европа полностью поддерживает и будет продолжать поддерживать Украину. Мы укрепляем вооруженные силы Украины, создаем долгосрочные гарантии безопасности и усиливаем санкции, чтобы усилить давление на Россию. Убийства должны закончиться", – написала фон дер Ляйен.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта призвал придерживаться приведенного курса в отношении Украины в тесной координации с нашими союзниками и партнерами, а именно:

укрепление обороны Украины;

усиление давления на Россию путем введения дополнительных санкций

"Разговоры о мире во время эскалации бомбардировок и обстрелов правительственных зданий и домов – это версия "мира" для Путина. Россия начала эту войну, и Россия решила ее продолжать", – заявил Кошта. "Мои мысли с жертвами, ранеными и их семьями. Сила и стойкость украинского народа продолжают вдохновлять всех нас".

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас подчеркнула, что каждая такая России – это сознательный выбор и послание о том, что Россия не хочет мира.

"Сегодняшние удары, в частности по правительственному зданию в Киеве, являются частью четкой схемы эскалации. Мы будем продолжать поддерживать оборонную промышленность Украины и усиливать санкции против Москвы", – написала она.

Что предшествовало

Дроновая атака РФ на Украину началась еще вечером 6 сентября. Враг запустил десятки "Шахедов" и дронов-имитаторов с нескольких направлений, в воздухе одновременно фиксировали более 100 БПЛА. Шумно было в ряде городов, работали силы ПВО.

В Киеве в результате вражеских ударов были повреждены несколько многоэтажек, есть раненые. Сейчас известно о повреждении домов в Святошинском и Дарницком районах. По меньшей мере два человека погибли, среди них – ребенок.

В Киевской области семь лошадей погибли в результате обстрела РФ спортивного клуба Endurance Horse Sport Club. Люди выжили, но конюшни были разрушены.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в результате массированной ночной атаки оккупантов пострадала беременная женщина. Ей пришлось экстренно вызывать роды.

