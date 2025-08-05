Эрдоган посетит Киев в ближайшие дни: что известно о цели визита

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшие дни приедет в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского. Визит будет иметь как политическое, так и экономическое значение.

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Об этом заявил посол Украины в Анкаре Нариман Джелял, пишет Türkiye Gazetesi. Повестка дня визита включает как соглашение о свободной торговле, так и мирные усилия в войне между Россией и Украиной.

Экономическое сотрудничество между Украиной и Турцией

По словам дипломата, одной из важнейших тем переговоров будет ратификация соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией. Ожидается, что соглашение увеличит объем торговли между двумя странами и будет способствовать восстановлению Украины.

Мирные инициативы Анкары

При этом Анкара продолжает оставаться одним из немногих посредников, поддерживающих диалог с Украиной и Россией, поэтому стороны планируют обсудить дальнейшее содействие мирным усилиям для завершения полномасштабной войны.

Кроме этого, Турция ранее уже принимала переговоры в Стамбуле и Анталии и сыграла ведущую роль в формировании важных соглашений, таких как Черноморский зерновой коридор.

Визит Эрдогана состоится на фоне недавнего соглашения об обмене 1200 военнопленными, достигнутого во время переговоров в Стамбуле. Зеленский поблагодарил президента Турции за его роль в этом процессе и предложил снова встретиться снова до конца августа.

Как сообщал OBOZ.UA, Анкара намерена объединить лидеров США, Украины и РФ для прекращения войны. Президент Турции предположил, что до конца недели проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом и главой РФ Владимиром Путиным о возможности встречи в Стамбуле.

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