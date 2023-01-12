Эрдоган хочет обсудить с Зеленским и Путиным создание коридора для раненых – турецкие СМИ

Президент Турции Реджеп Эрдоган в ближайшие два дня обсудит с главами государств Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным открытие гуманитарного коридора между двумя странами.

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Об этом сообщил турецкий омбудсмен Шереф Малкоч, пишет турецкое издание Memleket. По его словам, Эрдоган 13 и 14 января поговорит с главой России Путиным и президентом Украины Зеленским о создании такого коридора.

Этот гуманитарный коридор предполагает вывоз украинских бойцов на лечение в Турцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец 11 января в Турции провел переговоры с российским омбудсменом Татьяной Москальковой. Стороны обсудили возвращение из российского плена украинских военных и гражданских лиц.

Раньше украинский омбудсмен анонсировал встречу с Москальковой. Он сообщал, что основной вопрос, который будет поднят, – "это возвращения наших героев и героинь".

Отдельно стороны планировали обсудить возвращение гражданских заложников. Страна-агрессор РФ массово задержала наших граждан на временно оккупированной территории Украины и теперь не отпускает их.

Пленных военнослужащих стороны меняют на основе Женевских конвенций. А гражданских лиц из Украины РФ должна отпустить в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

По итогам встречи Украина ожидала конкретных результатов по освобождению гражданских лиц и военнопленных, а также по определению "дорожной карты" обмена раненых военнослужащих.

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