'Ему это все надоест': Ельченко озвучил два варианта, которые остались у Трампа в отношении Украины

Президент США Дональд Трамп может самоустраниться от дипломатических усилий в плане российско-украинской войны. В таком случае у американского президента будет выбор между двумя вариантами действий.

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Соединенные Штаты могут переключить свое внимание на другие горячие точки, либо же выполнить обещание и ввести жесткие санкции против РФ. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA заявил бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США, экс-представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

Дипломат заявил, что надеется на то, что Трамп перестанет добиваться мирного соглашения, когда осознает, что с российским диктатором Владимиром Путиным невозможно договориться. Более того, Ельченко отметил, что американский президент уже неоднократно мог убедиться в том, что вести диалог с Кремлем невозможно.

"Но я надеюсь, что рано или поздно американский лидер поймет, что Путин – не тот человек, с которым можно о чем-то договариваться. Трамп уже неоднократно мог в этом убедиться, но, к сожалению, пока это не влияет на его отношение к Путину. Но я продолжаю надеяться, что настанет момент, когда ему все это надоест, и тогда возможны два варианта развития событий", – сказал дипломат.

Ельченко считает, что Трамп может полностью выйти из переговорного процесса и тогда он не будет иметь никакого отношения к войне в Украине. При этом президент США может попытаться выполнить свои обещания и ввести болезненные санкции против России. Также США могут резко увеличить поставки оружия Украине. Однако пока не видно никаких конкретных действий по этому направлению.

"По-моему, стратегической ошибкой Трампа было то, что они начали верить, что можно изменить позицию Путина с помощью слов и обещаний. На самом деле, как многие эксперты и политики отмечают, нужно было сначала показать силу – ввести новые санкции, увеличить поставки оружия Украине, закрыть небо над Украиной или даже ввести ограниченное количество военных консультантов. Только после этого можно было бы вести переговоры с Путиным. Потому что Путин и его окружение не понимают другого языка, кроме силы. Эта ошибка дала российскому руководству возможность считать, что они могут продолжать свою политику агрессии, не опасаясь серьезных последствий от США", – заявил Ельченко.

Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что переговоры относительно завершения войны России против Украины "в самом разгаре". У администрации американского президента Дональда Трампа иногда "есть разочарование" как в россиянах, так и в украинцах.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Вэнс сказал, что для завершения войны нужны "территориальные уступки" от обеих сторон. По его словам, Штаты представили "очень четкое предложение" РФ и Украине относительно пути продвижения к мирному соглашению.

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