'Элис останется в Конгрессе': Трамп отозвал кандидатуру Стефаник на должность посла США в ООН

Президент США Дональд Трамп заявил, что отозвал кандидатуру Элиз Стефаник на должность посла Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций. Американский лидер пошел на этот шаг, поскольку не уверен в своем большинстве в Конгрессе.

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Как пишет The Hill, об отзыве конгрессвумен Трамп написал в своей соцсети Truth Social. Он отметил, что не хочет сократить республиканское большинство в Палате представителей.

Президент США написал, что попросил Стефаник остаться в Конгрессе как одного из его крупнейших союзников. При этом Трамп не забыл в очередной раз заявить, что он "сделает Америку снова большой".

"Важно, чтобы мы сохранили каждое республиканское место в Конгрессе. Мы должны быть объединены, чтобы выполнить нашу миссию, и Элиз Стефаник была жизненно важной частью наших усилий с самого начала. Я попросил Элиз, как одного из моих крупнейших союзников, остаться в Конгрессе, чтобы помочь мне достичь исторического снижения, , мира через силу и многое другое, что сделает Америку снова великой", – написал Трамп.

Трамп добавил, что есть и другие люди, которые могут хорошо работать в ООН, а Стефаник "вернется в команду лидеров Палаты представителей и продолжит бороться за наш замечательный американский народ".

Сейчас у республиканцев незначительное большинство в Палате представителей – 218 против 213 демократов. А если бы Стефаник ушла из Палаты, то минимальное преимущество республиканцев стало бы еще меньше.

Как пишет Axios, отзыв Стефаник произошел за несколько дней до того, как Сенат наконец-то был готов утвердить ее кандидатуру в должности посла США в ООН.

Это решение стало серьезным ударом для конгрессвумен, отказавшейся от лидерского места в Палате представителей после того, как Трамп выдвинул ее на пост представителя Соединенных Штатов в ООН.

Напомним, что Трамп номинировал Стефаник еще в ноябре 2024 года, спустя несколько дней после оглашения своей победы на выборах. А официально выдвинул ее кандидатуру 20 января в день своей инаугурации.

После этого Элиз Стефаник месяцами ждала одобрения в Конгрессе. Однако тот факт, что Республиканская партия имеет небольшое преимущество в Палате представителей, усложняет принятие решений и ее назначение "зависло" в календаре Сената. Пока его не отменил сам Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA, в свое время Элиз Стефаник с радостью восприняла предложение Дональда Трампа стать послом США в ООН. Она говорила, что для нее это "настоящая честь". Трамп охарактеризовал ее как "невероятно сильного, жесткого и умного борца за Америку прежде всего".

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