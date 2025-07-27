Читая о потрясающих достижениях Китая в электроэнергетике, я вспоминаю звучное слово электриализм – оно гораздо уместнее в данном случае нежели применительно к СССР. Изобрел термин я и назвал так одно техноэссе, каковой термин также придуман мною для названия жанра воспоминаний о работе в наладке. Цикл моих техноэссе, в том числе и "Электриализм" был опубликован в журнале "Звезда" в 2008 году.

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САУКЭ не спасли СССР

В самом начале 80-х годов довелось мне на заводах Донбасса заниматься наладкой САУКЭ – систем автоматизированного управления и контроля электроэнергии. До развала СССР оставалось еще 10 лет, университетские истмат и диамат (читали нам и такое) еще были свежи в памяти, и я конечно обратил внимание на то, что эти системы ассоциировались с заветами вождя. Разумеется, речь о Ленине, но это лишь для моего поколения разумеется, а для ровесников сына, а тем более внучек сие уже неочевидно.

Так вот, о связях САУКЭ с общественным строем. Как известно, социализм базируется на двух из трех постулатов вождя: социализм – это учет и контроль и социализм – это советская власть плюс электрификация! Третий постулат я забыл, мало ли какую чепуху нес вождь. А может его и не было. Не Ленина – постулата, Ленин, к сожалению, был. Так что на меткомбинате в Коммунарске (ныне Алчевск) я некоторым образом развивал социализм.

И еще тогда, в 1980-м я обратил внимание на определенную нестыковку: советская власть давно при власти, электрификация состоялась, мы даже покорили Енисей, а социализм – какой-то он был убогий, неразвитый. Более того, в 70-х возникло и окрепло ощущение застоя, тупика, выйти из которого не помогали никакие САУКЭ. Так то время и назовут: брежневский застой. Кое у кого появилось смутное ощущение, что Советский Союз прошел свой апогей. Через два года, после смерти Брежнева и последующего мора на генсеков это стало очевидно многим. Хотя именно на тот год Хрущев обещал пришествие коммунизма – вот уж действительно волюнтарист!

То есть постулаты вождя не имели никакой связи с реальной жизнью. И не могли иметь!Ведь кто в 1917 году захватил власть? Дилетанты-недоучки и малограмотные авантюристы, опиравшиеся на темных люмпенов. Что они, начиная с литератора Ленина, понимали в управлении государством, тем более разрушенным (сами же и разрушили)? Ничего. И потому хватались за первые попавшиеся идеи, отсюда и дурацкие лозунги про Рабкрин, учет и контроль плюс электрификация всей страны.

Пробовали и коллективизацию, и голодомор, и просто голод, и борьбу с продажными девками империализма, и борьбу с безродным космополитизмом, и борьбу за светлое будущее всего человечества, и химизацию, и кукурузу, и… и без толку! Все попытки срывались неидеальностью человека. Даже безропотные русские оказались неподходящим материалом, а это говорит о многом. Потому я и пишу эту статью – о китайской попытке построить социализм или что там они строят. Русская не удалась.

Да, да, именно русская, не будете же вы отрицать тот неоспоримый факт, что СССР был апофигеем Российской империи? И что всем без исключения республикам советская власть была принесена на русских штыках?

Между прочим, мой предприимчивый украинский дед-механик без всяких лозунгов и планов ГОЭЛРО в начале 20-х, едва отгремели бои Гражданской войны приволок в свое село на Екатеринославщине трофейный австрийский дизель-генератор, уговорил сельчан скинуться на столбы и проводку и приступил к электрификации. Надо знать недоверчивых украинских селян, чтобы оценить дедовы дипломатические таланты. Несомненно одно: авторитет деда, которому едва перевалило за 30, был очень высок. Писал об этом в рассказе "Лампочки, трактор и фрак Ильича" (деда звали Кондрат Ильич), к столетию НЭП.

100 лет коту под хвост, но… россияне мечтают о совке

Прежде чем перейти к электриализму Китая, подведем итоги советской попытки построить социализм с помощью электрификации. Мой электроучет не смог реанимировать социализм даже на отдельном заводе – система социализма отторгала наши системы. Контроль мешал воровать, и вскоре от этих систем избавлялись. Ведь советская власть – это всеобщая безответственность, тотальное воровство и сплошной бардак. Такова практика советского социализма, какие бы лозунги ни провозглашали его теоретики, и эта практика во многом дискредитировала сам термин социализм.

Во всяком случае, такова практика русского общественного строя, как бы он ни назывался (боюсь, что самое точное определение ему – рабовладение). Об этом говорит в данном контексте хотя бы то, что спустя 34 года после отделения республик (помните сетования россиян, мол, все они сидят на шее у России?), после притока в страну триллионов долларов и огромных западных инвестиций вкупе с технологиями энергетика РФ тем не менее отнюдь не процветает. О чем еще говорить, если оборудование отрасли изношено и устарело, и если генерирующих мощностей не хватает для покрытия пиковых нагрузок. Впору импортировать электроэнергию и вспоминается книга Уэллса "Россия во мгле" – 100 лет коту под хвост.

Что касается общественного строя, то Институт экономики РАН с 1998 года проводит опросы в каком хотели бы жить россияне. Казалось бы, уж они-то хлебнули полной мерой из горькой чаши совка и должны бежать от него как от чумы. Ан нет, они больше помнят вкусный пломбир. Оцените степень их инфантильности и поразительную остроту ума: в 2023 году в социалистическом обществе хотели бы жить 48% россиян, в капиталистическом всего лишь 5%. Еще 10% хотели бы жить в каком-то другом (!?), а 37% затруднились ответить. Максимум симпатий к капитализму пришелся на 2003 год – 23%, что понятно – нулевые были для России годами подъема экономики, благосостояния и оптимизма, путинский застой начнется позже, в 2014 году. Но и в 2003-м любителей совка было больше – 31%.

Широко шагает Китай

В 50-е годы, до того как Хрущев побил горшки с Мао, этот лозунг был на слуху, хотя ничего стоящего, кроме авторучек и термосов Китай не производил и был отсталой страной. Сейчас это первая экономика мира, во многих технологических аспектах опережающая американскую и далеко превосходящая российскую.

А ведь стартовали они с новой Россией примерно в одно время. Первый этап социально-экономического обновления страны (реформы Дэн Сяопина) начался после третьего пленума ЦК КПК одиннадцатого созыва, состоявшегося 18–22 декабря 1978 года, и охватил 1979–1984 гг. Нынешняя РФ возникла позже, в конце 1991 года, но имела куда более высокую стартовую позицию – наследство СССР.

А уж в развитии электроэнергетики Китай безоговорочный лидер мира. В 2024 году он произвел более 10 ТВт-часов –больше, чем четыре последующих крупнейших производителя: США – 4,387.26; Индия – 2,057.54; Япония – 1,022.30; Бразилия – 745,26. Феноменально! Плюс половина мировых покупок электромобилей приходится на него, то есть количественный скачок сопровождается качественным.

Плюс 80% мирового объема производства фотоэлектрических панелей и 393 ГВт установленной солнечной мощности (2022 год, сейчас намного больше, поскольку Китай активно развивает это направление). В этом сегменте энергетики он настолько оторвался от конкурентов – удельная стоимость солнечных модулей в Китае составляет $0,15, значительно ниже показателей Индии ($0,22), Европы ($0,30) и США ($0,40), что достичь китайских масштабов производства солнечных панелей в Европе и США представляется маловероятным. Проще говоря, никто из них уже не догонит Китай, былые лидеры промышленности отстали навсегда. Похоже, заключают эксперты, централизованный государственный капитализм в Китае даёт определенные преимущества для развития того или иного сектора экономики и промышленности.

В сочетании с тем, что он стал главным экспортером мира в целом, не только в продукции ширпотреба и, например, спускает на воду кораблей тоннажем 33 млн. (Южная Корея – 18 млн. т; Япония – 10 млн. т; остальной мир – 4 млн. т), а также в сочетании с широкой финансовой экспансией, можно заключить, что мой звучный термин электриализм, вызывающий ассоциации с империализмом, таки пригодился и вполне применим к Китаю.