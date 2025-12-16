Экспорт оружия, совместное производство и не только: Украина и Германия разработали план усиления оборонного сотрудничества

Германия углубит оборонное сотрудничество с Украиной. Согласно 10-пунктному плану, представленному в понедельник, 15 декабря, во время визита президента Владимира Зеленского в Берлин, речь идет о создании совместных предприятий, дальнейшей интеграции рынков и возможных федеральных инвестиционных гарантиях.

Видео дня

Об этом сообщило агентство Reuters. Журналисты отметили, что на фоне активных мирных переговоров "европейские лидеры пытались послать Дональду Трампу сигнал о том, что континент поддерживает Украину".

Что предусматривает план

В документе объявлено, что министерства обороны Украины и Германии будут проводить регулярные консультации на высоком уровне.

"Сильная украинская оборонная промышленность имеет решающее значение для защиты от российской агрессивной войны и является важным элементом гарантий безопасности для сдерживания будущей российской агрессии", – говорится в тексте.

Обе страны будут теснее сотрудничать в сфере исследований, совместных предприятий и закупок. Берлин также рассматривает варианты "инвестиционных гарантий".

Стороны будут работать над совместными закупками оборонного оборудования украинского производства для защиты воздушного пространства НАТО в рамках Европейской инициативы "Небесный щит" (прежде всего речь идет о беспилотниках-перехватчиках).

Германия усилит присутствие своего военного атташе в Киеве и активизирует обмен экспертами. Обе страны пообещали принимать комплексные меры для предотвращения коррупции.

В Берлине откроется Ukraine Freedom House – связное бюро украинской оборонной промышленности

Как рассказал на закрытии Немецко-украинского экономического форума Владимир Зеленский, Украина готовит открытие в столице Германии одного из первых офисов, который будет заниматься экспортом оружия и совместными производственными проектами.

Он подчеркнул, что наше государство даже во время полномасштабной войны не только обращается за помощью, но и предлагает совместные проекты и производство, прежде всего в сфере ВПК.

"Мы делаем максимум, чтобы наши оборонные технологии шли на опережение и давали нашим воинам результаты на поле боя, практические результаты", – отметил президент.

ФРГ является одним из крупнейших торговых партнеров Украины в Европе. Зеленский надеется, что так будет оставаться и в дальнейшем.

"И это одна из ключевых задач правительства: больше контрактов с Германией. Это объединяет не только нашу и немецкую экономики, но и создает основу для еще большего взаимодействия внутри Европейского Союза", – заявил глава государства.

Как писал OBOZ.UA:

– Канцлер Германии выступил за установление "режима тишины" в Украине. Такое перемирие можно было бы устроить хотя бы во время Рождества – если у россиян еще осталась хоть какая-то человечность, сказал политик.

– Фридрих Мерц также заявил, что послевоенный мир для Украины должен основываться на материальных и юридических гарантиях безопасности со стороны США и Европы. Союзники не должны допустить повторения ошибок Минских соглашений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!