Эксперты ГУР показали иностранным дипломатам доказательства поставки западных компонентов для производства российского оружия. Фото и видео

Специалисты Главного управления разведки предоставили иностранным дипломатам доказательства поставки западных компонентов для производства российского оружия. Многочисленная электроника продолжает поступать в страну-агрессора несмотря на санкции.

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Об этом сообщили в ГУР МО Украины 26 июля. Со своей стороны министр иностранных дел Андрей Сибига отметил усиление давления против РФ и ее партнеров в приоритете дипломатической деятельности.

Что известно

"Во время специального мероприятия МИД Украины для почетных консулов иностранных государств и украинских послов специалисты ГУР МО Украины представили дипломатам образцы трофейного российского вооружения и многочисленные электронные компоненты западного производства, которые продолжают поступать в РФ несмотря на санкции", – говорится в сообщении.

Среди прочего была представлена аналитическая платформа War&Sanctions. Такой цифровой инструмент позволяет результативно отслеживать западные компоненты в российском оружии и противостоять обходу санкций, введенных против Москвы.

В разделе портала "Компоненты в оружии" постоянно обновляется электронная база новых образцов, которые исследуют специалисты ГУР совместно с научно-исследовательскими учреждениями.

В разведке отметили, что остановить поставки критических деталей для вражеского оружия и противодействовать агрессивной войне против Украины возможно только благодаря слаженному сотрудничеству силовых и дипломатических структур.

Что предшествовало

С компонентами российского оружия, которые изготавливались на Западе, ранее ознакомился и спецпосланник президента США Дональда Трампа в Украине Кит Келлог. Элементы были изъяты из уничтоженного или захваченного вооружения страны-агрессора. Среди обнаруженных деталей была микроэлектроника, которая является важным элементом для производства высокоточного оружия. Агрессор получает ее в обход международных санкций.

По словам спецпосланника ЕС по вопросам выполнения санкций против РФ Дэвида О'Салливана, несмотря на все введенные санкции против РФ, другие страны до сих пор продолжают поставлять ей оборудование, которое помогает в производстве оружия. В частности, около 80% компонентов, которые Россия использует в производстве оружия, поступают через Китай.

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