Келлогу во время визита в Украину показали компоненты российского оружия, которые были изготовлены на Западе: в ГУР раскрыли подробности. Фото

Спецпосланник президента США Дональда Трампа в Украине Кит Келлог во время своего визита в Киев ознакомился с компонентами российского оружия, которые изготавливались на Западе. Элементы были изъяты из уничтоженного или захваченного вооружения страны-агрессора.

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Об этом сообщили в Главном управлении разведки. В частности, генералу показали западные элементы ирано-российских беспилотников Shahed ("Герань") и российских "Гербера", которыми РФ атакует мирные украинские города.

"Специалисты ГУР ознакомили спецпредставителя США Кита Келлога с компонентами российского оружия западного производства. Специальную выставку организовал портал War&Sanctions ГУР МО Украины совместно с побратимами из Сил обороны Украины и Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз", – говорится в сообщении.

Также среди обнаруженных деталей была и микроэлектроника, которая является ключевым элементом для производства высокоточного оружия. Россия получает ее в обход международных санкций, используя так называемые "серые схемы".

Как отметил военный ГУР МО Украины с позывным Шифр, мировому сообществу следует усилить контроль за выполнением санкций против Москвы. Это также касается производителей, которые должны более ответственно относиться к отслеживанию своей продукции на глобальном рынке.

"Главное управление разведки продолжает раскрывать секреты российского вооружения и идентифицировать его компоненты, чтобы сделать невозможным обход санкций", – указано в сообщении.

Напомним, Келлог прибыл в Киев с официальным визитом утром 14 июля. Глава Офиса президента Андрей Ермак лично встретил иностранного дипломата на вокзале.

Позже Зеленский отметил, что уменьшение количества обстрелов РФ Киева во время визита Кита Келлога означает лишь то, что агрессор боится США. Как только Келлог прибыл в Украину, две ночи подряд не было массированных атак со стороны России. Президент отметил, что украинцы шутят по этому поводу и предлагают предоставить американцу гражданство Украины.

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