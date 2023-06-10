Экс-премьер Джонсон ушел из парламента из-за скандала с вечеринкой

Британский политик-консерватор, бывший премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон самостоятельно ушел из Палаты общин (нижней палаты парламента страны). Причиной этого стал давний скандал с вечеринкой, которую Джонсон посетил в 2020 году в пандемию коронавируса, во время действия строгих карантинных правил.

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Этот инцидент известен в СМИ Британии как Partygate. BBC пишет, что политик отказался от мандата после того, как ознакомился с отчетом Комитета общин по привилегиям. Последний постановил, что Джонсон якобы ввел коллег-депутатов в заблуждение по поводу вечеринок на Даунинг-стрит в локдаун.

В ответ экс-премьер заявил, что решение органа было несправедливым, "полным неточностей" и его хотели признать виновным при любом раскладе, "независимо от фактов". Комитет обвинения отрицает и утверждает, что "следовал процедурам и мандату".

Напомним, что должности премьера Джонсон также лишился из-за Partygate (в 2022 году). Теперь, после его отставки из Палаты общин, в избирательном округе Аксбриджа и Южного Руислипа должны пройти дополнительные выборы, чтобы выбрать другого местного представителя в парламент.

В то же время Джонсон не заявлял, что уходит с политики. О его планах баллотироваться вновь информации пока нет.

"Было ясно, что Комитет полон решимости использовать судебное разбирательство против меня, чтобы выгнать меня из парламента. Они до сих пор не предоставили доказательств того, что я сознательно или по неосторожности ввел Палату общин в заблуждение. Я не лгал", – заявил консерватор.

Он обвинил руководительницу Комитета Харриет Харман из лейбористской партии в "вопиющей предвзятости", добавив, что "сбит с толку и потрясен" тем, как его вытесняют из Палаты.

Как писал OBOZREVATEL:

– Джонсон назвал "глупостью" утверждение российской пропаганды о том, что вступление Украины в НАТО будет "провокацией". Он призвал Киев начать необходимую подготовку к присоединению к Альянсу как можно скорее.

– Джонсон также говорил, что Россия, начав агрессивную неспровоцированную войну, лишилась любого права протестовать против вступления Украины в НАТО.

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