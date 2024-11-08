Экс-нардеп и военная Черновол пожаловалась, что средства с ее 'боевых' отчисляют 'слуге народа' Качуре: подробности

Бывшая нардеп, оператор ПТРК "Стугна" Татьяна Черновол пожаловалась, что парламентарий от "Слуги народа" Александр Качура получает компенсацию, выигранную в суде, из ее "боевых". Военнослужащая считает, что Бориспольский горрайонный суд Киевской области стал на сторону народного избранника потому, что тот является представителем монобольшинства в ВР Украины.

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О ситуации Черновол сообщила 8 ноября на своей Facebook-странице. Она попросила огласки, а также узнать детали о том, какие именно судьи приняли решение в пользу Качуры.

"Я прошу вас, люди, привлеките этого грабителя с большого пути к народной ответственности. Мне некогда, поэтому прошу поинтересуйтесь для меня, кто эти судьи, которые прогнулись под козявку от власти и приняли заведомо неправовое решение", – призвала экс-нардеп.

Ее возмутило, что политик "украл" (по ее словам) боевые выплаты, пользуясь "должностным положением, властным шантажом, принуждением и коррупцией".

"Молодой здоровый бычара Качура, воспитанник [Виктора] Медведчука, протирает штанишки в Верховной Раде, получает плюшки в АП, ходит с женой по ресторанам, забавляет детей, развлекается за границей и взимает "боевые" с женщины, которая его депутатство и сытую жизнь третий год защищает на фронте, у которой на войне погиб муж и которая не видит своих детей", – написала Черновол.

Она объяснила, что судебное разбирательство касалось того, является ли Качура одним из лидеров политсилы, связанной с Медведчукой. И в суде Качура добился опровержения "недостоверной информации". Черновол верит в свою правоту и не согласна с судебным постановлением.

Также она попросила власти предоставить ей компенсацию. "От "зеленых" требую возмещения морального вреда – 500 FPV-камикадзе", – подытожила военная.

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