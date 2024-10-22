"Слуга народа" из Ривного одолжила почти 3 млн грн у 12-летнего сына: какая у нее недвижимость

И.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Сумской области, которая также является депутатом Ривненского горсовета ("Слуга народа") Алена Хотенко в 2018 году одолжила 2,8 млн грн у своего сына – которому в то время было 12 лет. А во время полномасштабной войны получила 2 квартиры в подарок от матери – гражданки России.

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О ссуде свидетельствует ее декларация за 2023 год. В то же время, по данным Антикоррупционного центра "Межа", стоимость указанного жилья "явно занижена". Так:

Задекларированная стоимость квартиры в Ривном – 50 тыс. грн.

Подобное жилье "на рынке стоило в то время как минимум 672 тыс. грн". Что более чем в 13 раз превышает задекларированную сумму.

"Налоговица-"слуга" через несколько дней после оформления квартиры в Ривном получила в подарок еще одну – квартиру в Киеве площадью 46 квадратов. И опять же, оценочная стоимость смешная – 100 тыс. грн, в то время как рыночная составляла минимум 870 тыс. грн. Для Хотенко один задекларированный квадратный метр в столице стоил около 70 долларов. По словам экспертов в сфере недвижимости, даже с учетом условий, в которых оказался рынок в Киеве после завершения боев за столицу, указанная декларанткой стоимость подарка не соответствует его реальной цене", – отметили аналитики.

Кроме того, подчеркивается, в 2016 году Хотенко не задекларировала имущество мужа. Речь о части дома в Ривненской области.

"Очевидно, находясь тогда в должности заместителя начальника налоговой Запорожской области, Хотенко не случайно "забыла" о доме общей площадью 550 квадратов. Часто таких неточностей допускают должностные лица, чтобы не попасть в поле зрения правоохранительных органов по поводу происхождения средств на такое имущество", – говорится в материале.

Сколько зарабатывает Хотенко и ее сын

В то же время, согласно декларации, Хотенко в 2023 году получила 2,66 млн грн от предпринимательской деятельности. А ее уже повзрослевший сын – 2,944 млн грн.

В то же время, Хотенко, которая должна сыну почти 3 млн грн, одолжила третьему лицу 30 тыс. долларов.

Ездит же чиновница на элитном авто – LEXUS NX 200 2021 г.в. Который, по данным декларации, стоит 1,208 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, на Николаевщине задержали руководителя областного центра медико-социальной экспертизы Николаевского облсовета за коррупционные схемы для уклонистов. Во время обысков у чиновницы обнаружили более 450 тыс. долларов США, а у ее сына – российский паспорт.

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