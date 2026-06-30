Единство – основа государства: Буданов выступил на Форуме единства
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Глава Офиса президента Кирилл Буданов убежден, что единство украинского общества является определяющим условием сохранения государственности.
Об этом он заявил во время выступления на Форуме единства в Киеве, организованном общественной организацией "Общественно-военное движение". Видео с выступлением опубликовано на странице ОВД в Facebook.
По мнению Буданова, внутренняя разобщенность исторически была одним из самых серьезных вызовов для Украины. Именно поэтому, по его словам, единство нельзя сводить к политическим лозунгам – это фундаментальное условие существования государства.
"Единство – это основа государства, это залог выживания государства в наше время", – отметил глава ОП.
Он убежден, что в условиях вооруженной агрессии политическая борьба должна отойти на второй план, ведь главной задачей остается защита страны.
В то же время Буданов подчеркнул, что Украина должна сосредоточиться на осознании собственных исторических корней и своего места в мире. Глава ОП отметил, что Россия системно использует эти темы для раскола украинского общества, и призвал к национальной самозащите.
"Мы должны дать четкий ответ на вопрос, кто мы, какова наша цель, роль и место в этом мире. Тогда и все остальные вопросы встанут на свои места", – сказал он.
В заключение Буданов подчеркнул, что единство не зависит от времени или обстоятельств, а сплоченность общества формирует основу устойчивости государства и его способности обеспечивать собственную безопасность.
Ранее Кирилл Буданов рассказал, как в условиях войны в Украине работает оборонная демократия и в чём её главные преимущества для защиты страны.