Единство – основа государства: Буданов выступил на Форуме единства

Глава Офиса президента Кирилл Буданов убежден, что единство украинского общества является определяющим условием сохранения государственности.

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Об этом он заявил во время выступления на Форуме единства в Киеве, организованном общественной организацией "Общественно-военное движение". Видео с выступлением опубликовано на странице ОВД в Facebook.

По мнению Буданова, внутренняя разобщенность исторически была одним из самых серьезных вызовов для Украины. Именно поэтому, по его словам, единство нельзя сводить к политическим лозунгам – это фундаментальное условие существования государства.

"Единство – это основа государства, это залог выживания государства в наше время", – отметил глава ОП.

Он убежден, что в условиях вооруженной агрессии политическая борьба должна отойти на второй план, ведь главной задачей остается защита страны.

В то же время Буданов подчеркнул, что Украина должна сосредоточиться на осознании собственных исторических корней и своего места в мире. Глава ОП отметил, что Россия системно использует эти темы для раскола украинского общества, и призвал к национальной самозащите.

"Мы должны дать четкий ответ на вопрос, кто мы, какова наша цель, роль и место в этом мире. Тогда и все остальные вопросы встанут на свои места", – сказал он.

В заключение Буданов подчеркнул, что единство не зависит от времени или обстоятельств, а сплоченность общества формирует основу устойчивости государства и его способности обеспечивать собственную безопасность.

Ранее Кирилл Буданов рассказал, как в условиях войны в Украине работает оборонная демократия и в чём её главные преимущества для защиты страны.